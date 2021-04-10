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Митрополит Вениамин обратился к верующим накануне молитвы за единство

Глава Белорусской православной церкви отметил, что разделение "не может принести добрых плодов", и призвал верующих "не разрушать душу враждой".

Митрополит Вениамин обратился к верующим накануне молитвы за единство
© Photo : Белорусская православная церковь
Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси обратился к верующим по случаю общенациональной молитвы за мир и единство, пишет Sputnik, которая пройдет утром в воскресенье 11 апреля.

"Единство и мир - это большая ценность и большое благо - как для отдельного человека, семьи, так, конечно, и для всего народа. Достижение такого мира требует от нас душевных и духовных усилий", - подчеркивается в обращении Владыки. 

Беларусь всегда была примером тому, как должны относиться друг к другу соседи, люди разных национальностей и даже вероисповеданий, отметил митрополит.

Глава Белорусской православной церкви обратил внимание на происходящее в мире разделение, которое "не может принести добрых плодов", и призвал верующих "не разрушать душу враждой".

Общенациональная молитва за мир и единство, анонсированная православной церковью, состоится завтра с 7.30 утра в эфире Белорусского радио.
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