У Boieng 737 MAX обнаружили проблемы с электрикой. "Белавиа" его только купила
Как говорят в компании Boeing, у самолетов 737 MAX возможны проблемы с электрикой. Американская корпорация рекомендовала приостановить полеты самолетов, пока не закончится проверка.
Фото: Reuters
Известно, передает Еврорадио, что три авиакомпании уже приостановили эксплуатацию 737 MAX.
Напомним, полеты 737 MAX уже были запрещены во всем мире в 2019 году — после двух авиакатастроф, в которых погибло более 350 человек. 8 апреля «Белавиа» получила первый из пяти запланированных к поставке самолетов Boeing 737MAX-8.
11:15 10/04/2021
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