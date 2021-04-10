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У Boieng 737 MAX обнаружили проблемы с электрикой. "Белавиа" его только купила

Как говорят в компании Boeing, у самолетов 737 MAX возможны проблемы с электрикой. Американская корпорация рекомендовала приостановить полеты самолетов, пока не закончится проверка.


Фото: Reuters

Известно, передает Еврорадио, что три авиакомпании уже приостановили эксплуатацию 737 MAX.

Напомним, полеты 737 MAX уже были запрещены во всем мире в 2019 году — после двух авиакатастроф, в которых погибло более 350 человек. 8 апреля «Белавиа» получила первый из пяти запланированных к поставке самолетов Boeing 737MAX-8.
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