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Известно, передает Еврорадио, что три авиакомпании уже приостановили эксплуатацию 737 MAX.





Напомним, полеты 737 MAX уже были запрещены во всем мире в 2019 году — после двух авиакатастроф, в которых погибло более 350 человек. 8 апреля «Белавиа» получила первый из пяти запланированных к поставке самолетов Boeing 737MAX-8.