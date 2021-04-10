Минобороны России запустило на официальном сайте специальный раздел, приуроченный к 60-летию первого полета человека в космос. Впервые в открытом доступе оказались документы из архивов о подготовке к первым полетам на орбиту, а также информация о том, чем занимались первые советские космонавты до вступления в отряд, пишет Sputnik.





"Впервые опубликованы уникальные фотографии и документы, среди которых личные дела офицеров Военно-воздушных сил, первыми покоривших космос – космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других космонавтов", - отметили в военном ведомстве.





Ранее все представленные в широком доступе материалы хранились в фондах Центрального архива Минобороны. Кроме сведений о первых космонавтах, также опубликованы данные об их наставниках – руководителе подготовки первых космонавтов и боевом командире Николае Каманине, пилоте дальней бомбардировочной авиации, летчике-испытателе Марке Галае.





Что мы не знали про Юрия Гагарина





"Среди впервые представленных документов – удостоверение космонавта №1, полетное задание на первый космический полет и боевой расчет обеспечения пуска космического корабля, личные дела, зачетные книжки, служебные характеристики, наградные листы, фотографии подготовки к полетам и тренировок", - рассказали в Минобороны.





Так, согласно характеристике, которую получил Юрий Гагарин по выпуску из Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени Ворошилова, он любил летать, и делал это уверенно, а в полетах был "смел, инициативен, настойчив". Из зачетки первого космонавта следует, что на "хорошо", а не "отлично", он знал высшую математику, английский язык и физику.





Самый влиятельный россиянин XX века





Имя Юрия Гагарина ранее возглавило список самых влиятельных россиян минувшего столетия, составленный журналом Forbes. Вместе с первым в истории космонавтом рейтинг возглавили президент РФ Владимир Путин и лидер СССР Иосиф Сталин.





Forbes составлял свой рейтинг по итогам масштабного опроса экспертов и читателей. В итоге в сотню самых влиятельных россиян века попали деятели разных эпох, но большинство голосов по итогам голосования досталось именно первому космонавту Юрию Гагарину.















