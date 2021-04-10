Политолог: Белстат продолжает скрывать самую важную цифру

Андрей Елисеев. 9 апреля Белстат опубликовал краткий демографический сборник. Однако из него напрямую не следует реальная смертность от коронавируса, просто потому что Белстат продолжает скрывать самую важную цифру, которой давным-давно владеет: суммарное количество смертей в 2020 году, пишет политолог, основатель исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST)





Сделан очень хитрый изворот: в сборнике содержится лишь оценочная численность населения на начало года по районам страны и стране в целом. Из нее следует, что численность населения Беларуси на 1 января 2021 года составила примерно на 60600 человек меньше, чем годом ранее.





Эта статистика включает в себя как миграционные тенденции (разница между количеством лиц, которые выбыли из Беларуси и прибыли как минимум на 1 год), так и естественное движение населения (разница между числом зафиксированных смертей и рождений).





Для сравнения, за 2019 год численность населения Беларуси официально уменьшилась на 19 тысяч. При этом естественная убыль населения составила 33 тысячи человек, и она официально была компенсирована миграционным приростом около 14 тысяч человек.

Миграционный прирост – это огромный обман белорусской статистики, который рисуется из года в год. Просто множество людей не уведомляют госорганы о выезде из страны на ПМЖ. Потому в страну якобы прибывают больше, чем выбывают, хотя в действительности это не так.





Если бы Белстат удосужился предоставить хотя бы официальную миграционную статистику за 2020 год, то разница между числом смертей и рождений в 2020 году стала бы известна.





Даже если за 2020 год записали нулевой миграционный баланс (что маловероятно, скорее его вновь сделали положительным) и принимая во внимание, что число рождений в 2020 году примерно на 6-7% меньше показателя 2019 года (то есть, составила оценочно 82 тысяч, в то время как в 2019 году была почти 88 тысяч), то избыточная смертность за прошлый год составила как минимум 20 тысяч человек.





Если же за 2020 год официально (!) вновь вышел положительный миграционный прирост (скажем, 10 тысяч вместо 14 тысяч в 2019), то число "избыточных" смертей в 2020 году достигло 30 тысяч человек.

Это соответствует моей ранее приведенной оценке числа смертей от коронавируса путем трех методов.





Объявленная общая убыль населения в 2020 году (60,6 тыс) минус "нормальная" естественная убыль населения за 2019 год (33 тыс.) минус разница в числе рождений за 2019 и 2020 годы (ок. 6 тыс.) минус неизвестный показатель миграционной убыли (если же зафиксирован миграционный прирост, то идет в плюс!) за 2020 год = примерно (!) соответствует реальному количеству смертей от коронавируса за 2020 год.