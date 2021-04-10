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После смерти принца Филиппа титул герцога Эдинбургского перешел к его старшему сыну Чарльзу

Титул герцога Эдинбургского, как и другие титулы скончавшегося 9 апреля супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филипа, автоматически перешли к его старшему сыну Чарльзу. Если он станет королем, то все титулы будут объединены с короной.

 Фото: принц Чарльз (flickr.com COP PARIS)

Об этом сообщила Геральдическая палата Великобритании.
 
"Эти титулы наследуются, и после кончины его Королевского Высочества перешли к старшему сыну, его Королевскому Высочеству принцу Уэльскому. В том случае, если принц Уэльский или другой обладатель этих титулов станет королем, эти и все другие титулы будут объединены с короной", - говорится в заявлении палаты, пишет rbc.ua.

Отмечается, что принц Филипп был удостоен звания и титула Королевского Высочества 19 ноября 1947 года. На следующий день он был назначен герцогом Эдинбургским, графом Мерионетом и бароном Гринвичем из Гринвича в графстве Лондон. Звания принца он был удостоен 22 февраля 1957 года.

Принц Филипп и Елизавета II прожили в законном браке 73 года. У них четверо детей: наследник престола принц Чарльз, принц Эндрю, принцесса Анна и принц Эдвард.

Напомним, муж королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп умер, 9 апреля, в возрасте 99 лет. В Соединенном Королевстве объявили траур. В стране приспущены государственные флаги, в течение восьми дней не будут принимать законы, поскольку на этот период королева отходит от государственных дел.

Отметим, что в середине февраля принц Филипп был госпитализирован в рамках "меры предосторожности". Однако в марте ему сделали операцию на сердце, после чего 16 марта его выписали из больницы.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования королевской семье Великобритании в связи с кончиной принца Филиппа.
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