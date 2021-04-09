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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Сколько белорусов готово уехать из страны из-за политического кризиса?

Стало известно, какая часть протестного электората готова эмигрировать из Беларуси. Исследование провели онлайн Центр новых идей совместно с Народным опросом.


Опрос проводился в период с 11 по 13 марта включительно. Аудитория опроса — это активная, протестная часть населения, которую составляют прежде всего белорусы (52% женщины) в возрасте до 50 лет (31−40 лет — 35%, 18−30 лет — 12%, 41−50 — 28%), имеющие высшее образование (76%), живущие в Минске (53%) и положительно относящиеся к протестам (99%).

Согласно результатам опроса, пишет Ежедневник, абсолютное большинство протестной аудитории так или иначе размышляло о возможности уехать из страны.

Тех, кто принципиально не хочет и не планирует уезжать, – только 35%.

Планируют конкретные шаги по переезду около 6% опрошенных, а еще около трети думает об этом, однако пока не предпринимает активных действий. Хотели бы уехать, но не могут по различным причинам — около 23%.

Как пишут авторы исследования, толкает людей на такие резкие изменения в своей жизни глубина политического кризиса.

Около 28% готовы уезжать на долгий срок или навсегда. На короткий срок до года планируют уезжать 41%, треть пока не определилась. При этом чем больше опрошенные беспокоятся ухудшением ситуации, тем скорее они хотят уехать. Соответственно, чем дольше, как им кажется, Лукашенко останется у власти, тем скорее они хотят покинуть страну.

Как пишут авторы исследования, толкает людей на такие резкие изменения в своей жизни глубина политического кризиса.
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