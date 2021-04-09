Сколько белорусов готово уехать из страны из-за политического кризиса?





Опрос проводился в период с 11 по 13 марта включительно. Аудитория опроса — это активная, протестная часть населения, которую составляют прежде всего белорусы (52% женщины) в возрасте до 50 лет (31−40 лет — 35%, 18−30 лет — 12%, 41−50 — 28%), имеющие высшее образование (76%), живущие в Минске (53%) и положительно относящиеся к протестам (99%).





Согласно результатам опроса, пишет Ежедневник, абсолютное большинство протестной аудитории так или иначе размышляло о возможности уехать из страны.





Тех, кто принципиально не хочет и не планирует уезжать, – только 35%.





Планируют конкретные шаги по переезду около 6% опрошенных, а еще около трети думает об этом, однако пока не предпринимает активных действий. Хотели бы уехать, но не могут по различным причинам — около 23%.





Как пишут авторы исследования, толкает людей на такие резкие изменения в своей жизни глубина политического кризиса.





Около 28% готовы уезжать на долгий срок или навсегда. На короткий срок до года планируют уезжать 41%, треть пока не определилась. При этом чем больше опрошенные беспокоятся ухудшением ситуации, тем скорее они хотят уехать. Соответственно, чем дольше, как им кажется, Лукашенко останется у власти, тем скорее они хотят покинуть страну.





Как пишут авторы исследования, толкает людей на такие резкие изменения в своей жизни глубина политического кризиса.