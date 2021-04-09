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Вода в ручье в Бобруйске стала красной. Что это было?

Фотографии, которыми с нами поделился читатель, сделаны в четверг, 8 апреля. На снимках видно, что вода в ручье окрашена в красноватый цвет.


Как нам пояснил Игорь Солонович, заместитель начальника ­­­­­Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, предварительно источник загрязнения выявлен, сейчас ситуация находится на контроле у инспекции. Скорее всего, речь идет о красителе, пишет bobruisk.ru. 
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