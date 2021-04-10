Ухань навсегда войдет в историю как город, с которого началась пандемия Covid-19. Именно здесь почти полтора года назад начали появляться первые случаи заболевания коронавирусом. Оттуда зараза расползлась по всему земному шару.





Практически все страны по сей день ведут ожесточенную борьбу за жизни и здоровье своих граждан. Кто-то успешно, кто-то провально. И Китай в этом плане один из образцов для подражания – последние случаи заболевания коронавирусом здесь датируются 7 февраля 2021 года. Тогда было зафиксировано 14 больных на всю многомиллиардную страну.



Код здоровья помог остановить пандемию





Если говорить о самом Ухане, вспомните, что творилось там в самом начале пандемии. Новости оттуда приходили словно из зоны боевых действий. Город закрыли на въезд-выезд, иностранцев эвакуировали спецрейсами с помощью посольств, перемещение по городу полностью остановили, а больница для ковидных построилась за феноменальные две недели.





Как сегодня живет Ухань, пока весь мир вместе с Украиной вводят все более жесткие карантинные меры?





- У нас нет никаких ограничений. Единственное - мы до сих пор носим маски в общественных местах. В гостинице, кино, театре, музее, в метро или в автобусе нужно быть в маске. А еще каждый обязан иметь зеленый код – код здоровья, который подтверждает, что ты здоров, - рассказывает "КП" в Украине" житель города Ухань Ли Юйцун.





На зеленом коде нужно остановиться подробнее. Именно эта программа сыграла одну из ключевых ролей по выходу Китая из состояния активной борьбы с пандемией. Любой гражданин, который желает перемещаться по стране, должен скачать на телефон приложение, ввести свои персональные данные и отсканировать лицо. После система присваивает гражданину личный QR-код. Он может быть трех цветов.





Зеленый: гражданин полностью здоров и может ходить в общественные места, а также посещать любые заведения.





Желтый: гражданин контактировал с зараженным человеком.





Красный: гражданин заболел Covid-19 либо есть подозрение на заражение или бессимптомное протекание болезни.





При этом владельцы желтых и красных кодов не могут выходить на улицу. Люди с желтым кодом обязаны самоизолироваться дома на 14 дней. С красным - сидеть на еще более строгом карантине (не контактировать даже с членами семьи) или отправляться в больницу.





- Код меняется автоматически. Если я нахожусь там, где нет зараженных, то мой код зеленый. Но если побывал в каком-то месте, а там потом выявили коронавирус, код становится желтым. И тогда надо сидеть на карантине или сдать кровь, чтобы проверить, заболел ты или нет, - поясняет Ли Юйцун.





Грубо говоря, код здоровья отслеживает все ваши контакты, и в случае подозрения на болезнь берут под контроль всех. Потому система QR-кодов подвергалась резкой критике. Ведь она, по сути, круглосуточно следит за каждым гражданином.





Тотальный контроль





Сегодня абсолютно все в Ухане вернулось к нормальной жизни. Транспорт работает с полной загруженностью пассажирами. Отели открыты. Музеи, театры и кинотеатры работают без ограничений – залы заполняются зрителями, как и в доковидные времена. В ресторанах, кафе и барах не требуется соблюдать социальную дистанцию. Рынки, магазины и торговые центры переполнены покупателями. Единственное требование ко всем – носить маску.





- Такого не бывает, чтобы кто-то ходил без маски по улице. Я даже не знаю, какие за это штрафы, потому что не слышал ни об одном подобном случае. Люди соблюдают это простое правило, - отмечает наш собеседник. – Наличие маски строго контролируется охраной.





Тут нужно отметить, что само по себе обустройство домов в Китае совершенно не привычно для украинцев. Как правило, новостройки группируют по 12 штук в так называемые жилые комплексы – в них есть общие спортивные площадки, паркинги и прочее. А еще они все утыканы видеокамерами - на 12 домов более 50 камер наблюдения. Выходы из комплексов контролирует полиция. Да и в самих комплексах есть патрульные.





Столь жесткий контроль в Китае повсеместен: в любой момент могут проверить код здоровья.





По мнению Ли Юйцуня, Китай справился на отлично с пандемией потому, что все граждане очень послушны.





- Когда государство говорит, что нужно делать, мы берем и делаем. У нас из-за ковида погибло много врачей, и мы не позволим, чтобы такое продолжалось. В других странах люди не слушаются властей, не хотят носить маску и сидеть дома. Я понимаю этих людей, но так Covid-19 не остановить, - рассуждает наш собеседник.





Комендантского часа в Китае сейчас нет. Путешествовать по стране можно без особых проблем.





Трудно разве что иностранцам. К примеру, украинцу сейчас, чтобы попасть в Китай, желательно быть провакцинированным, иметь визу, разрешение, доказывающее цель визита и его важность. А еще нужно отсидеть в государственной гостинице 14-дневный карантин, который стоит примерно 400 юаней в день (примерно 1700 грн в день).





Ли Юйцунь говорит, что понимает страх украинцев перед прививками, но считает, лишь с их помощью можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Фото: Личный архив





Вакцинируют бесплатно





Вакцинация - отдельная тема. В Китае на сегодняшний день введено более 145 миллионов доз. Хотя если вспомнить, что китайцев почти 1,4 млрд, - привитых не так и много. Но темпы вакцинирования в стране бешеные – за неделю вводят 26 миллионов доз. Украину вакцинировали бы за две недели! Всем гражданам дают Sinovac, исключительно бесплатно.





Нашему собеседнику Ли Юйцуню 29 лет, он работает переводчиком и недавно получил первую дозу вакцины. Скоро получит и вторую. Он признается - прививаться поначалу боялся. Но помог пример родственников, успешно прошедших вакцинацию.





- Мои родственники сделали прививки, и все пошло хорошо. Но я понимаю людей, которые боятся. Но благодаря их примеру поборол свой страх. Чем быстрее мы всех вакцинируем, тем скорее вернемся к прежней жизни, - считает Ли Юйцунь.





Чтобы получить вакцину, нужно поставить на смартфон приложение, заполнить в нем заявление, забронировать дату, выбрать больницу и потом получить дозу Sinovac.





Понятие приоритетов для вакцинации в Китае тоже есть. Сейчас там вакцинируют население в возрасте от 18 до 59 лет. Всех врачей уже привили. В приоритетную группу входят и те, кто работает за границей. Но при китайской скорости вакцинации очередь двигается быстро. К примеру, наш собеседник выбрал дату 22 марта, а уже 24 марта получил первую дозу вакцины. Такого явления как очередь на вакцину там нет.