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Активист ТБМ арестован в третий раз подряд за репост в соцсетях

Судья Ленинского райсуда Могилева Виктория Полякова наказала семью сутками административного ареста активиста “Таварыства беларускай мовы” Анатолия Просоловича за найденный у него в социальной сети “ВКонтакте” репост с логотипом телеграмм-канала Nexta.

 

Суд проходил по видеосвязи, поскольку Просолович в настоящее время является административно арестованным.

Согласно материалам дела, логотип телеграм-канала, который в октябре 2020 года был официально признан экстремистским, Просолович разместил в конце августа того же года. На суде не было озвучено, какую именно информацию сопровождал данный логотип. Сотрудники Ленинского РОВД обнаружили его в конце марта 2021 года

Активист ТБМ признав вину во вмененном правонарушении, в то же время указывал, что логотип на момент размещения не считался экстремистским. В дальнейшем же он уже не помнил о наличие его у себя в аккаунте.

Просолович просил не наказывать его в очередной раз арестом, ссылаясь на свои болезни, необходимость работать, а также оказывать помощь своей престарелой матери. Административно арестованный также рассказал, что в изоляторе временного содержания он, непонятно почему, находится на “штрафном положении”. Ему не передают передачи, не водят на помывку, не пускают к нему адвоката. По словам общественного активиста, ему отказываются выдавать ручку и бумагу, тем самым препятствуя в написании каких-либо обращений.

Адвокат Просоловича передала суду ходатайство от Могилевской городской организации ТБМ о мягком наказании для их члена.

Однако судья Полякова решила наказать активиста семисуточным арестом.

Отметим, что это уже третий суд в отношении Анатолия Просоловича с конца марта за репосты в социальных сетях. Будучи задержанным 27 марта, он был осужден на семь суток ареста по обвинению в подобном правонарушении – размещении в своем аккаунте в Facebook видео о выставке в Токио с логотипом Nexta. Аналогичный срок ареста он получил 2 апреля за размещение в той же соцсети документального фото с изображением военнослужащего в форме гитлеровской армии. Это было признано распространением нацистской символики.

Таким образом общий назначенный Анатолию Просоловичу срок административного ареста уже составляет 21 день.
6tv.by
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