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В Норвегии премьер-министра оштрафовали за превышение допустимого числа участников вечеринки по случаю юбилея

Полиция Норвегии оштрафовала на 20 тыс. крон (около 65 тыс. грн) премьер-министра страны Эрне Сульберг, нарушившую карантинные правила при праздновании 60-летия.


60 лет Сульберг исполнилось 24 февраля. Фото: ЕРА

Об этом 9 апреля сообщил Гордон со ссылкой на телеканал NRK.
Юбилейная дата была у премьера Норвегии 24 февраля. Ее семья собиралась два дня подряд в курортном городе Гейло: сначала в ресторане, а затем в квартире. Сульберг рассказала, что на одном из празднований ее самой не было, но она участвовала в подготовке мероприятия.

Выяснилось, что на вечеринках было на три человека больше разрешенного максимума в 10 человек.

В полиции рассказали, что обычно штрафы за такое не выписывают, но, учитывая, что речь идет о премьер-министре, который является лидером страны, – "посчитали целесообразным отреагировать наказанием, чтобы поддержать доверие общества к правилам инфекционного контроля".

Премьер-министр извинилась за произошедшее и пообещала оплатить штраф, потому что это важно делать "наравне с другими людьми".

Мужа Сульберг, который организовывал вечеринку, полиция решила не штрафовать, ресторан, в котором отмечали юбилей, – тоже.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19, в Норвегии по состоянию на 9 апреля подтвердили почти 102 тыс. случаев COVID-19, скончались 684 пациента.
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