



60 лет Сульберг исполнилось 24 февраля. Фото: ЕРА





Об этом 9 апреля сообщил Гордон со ссылкой на телеканал NRK.

Юбилейная дата была у премьера Норвегии 24 февраля. Ее семья собиралась два дня подряд в курортном городе Гейло: сначала в ресторане, а затем в квартире. Сульберг рассказала, что на одном из празднований ее самой не было, но она участвовала в подготовке мероприятия.





Выяснилось, что на вечеринках было на три человека больше разрешенного максимума в 10 человек.





В полиции рассказали, что обычно штрафы за такое не выписывают, но, учитывая, что речь идет о премьер-министре, который является лидером страны, – "посчитали целесообразным отреагировать наказанием, чтобы поддержать доверие общества к правилам инфекционного контроля".





Премьер-министр извинилась за произошедшее и пообещала оплатить штраф, потому что это важно делать "наравне с другими людьми".





Мужа Сульберг, который организовывал вечеринку, полиция решила не штрафовать, ресторан, в котором отмечали юбилей, – тоже.





Контекст:





Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.





По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19, в Норвегии по состоянию на 9 апреля подтвердили почти 102 тыс. случаев COVID-19, скончались 684 пациента.















