







"С 30 апреля холдинг «РЖД» назначит 2 пары новых скоростных международных поездов «Ласточка» № 717/722 и № 721/718 Москва – Минск формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»)", - говорится в сообщении российской компании.





«Ласточки» сообщением Москва-Минск будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день.





Так, составы № 717/722 будут отправляться в 6:20 и приезжать в 13:10, совершая остановку в Смоленске. А № 721/718 станут отправляться в 16:00, прибывать — в 22:55. Остановки запланированы в Вязьме и Смоленске.





На маршруте будут курсировать скоростные электропоезда «Ласточка» в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении, где пассажирам будут доступны два класса обслуживания – бизнес и эконом. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.





Для других поездов между Россией и Беларусью будут увеличены объемы движения. Так, в расписание вернется поезд № 7/8 сообщением Москва – Брест формирования АО «ФПК», который будет курсировать через день. В первый рейс после длительного перерыва он отправится из Москвы 13 апреля, из Бреста – 14 апреля.