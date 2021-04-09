Из многодетной семьи Михайловых еще двух человек вызывали в милицию





Силовики Михайловыми интересуются ежедневно / Иллюстративное фото sb.by​





Первая за "несанкционированное массовое мероприятие" (за прогулку с БЧБ-зонтами по Минску) получила 25 суток ареста, передает Еврорадио. Мать за "неповиновение" осуждена на 5 суток, брат — на 6 суток.





И вот правозащитники сообщают о задержании утром 9 апреля отца и сестры Юлии Михайловой. Однако, как узнало Еврорадио, на самом деле их вызвали на допрос, после которого отпустили.





Татьяна Михайлова — многодетная мать, у нее семеро совершеннолетних детей. У женщины диагностирован фиброз легких, тем не менее ее отправили под административный арест.