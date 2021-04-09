Из многодетной семьи Михайловых еще двух человек вызывали в милицию
Из многодетной семьи Михайловых из Минского района еще двух человек вызывали в милицию. В четверг Юлия Михайлова, ее мать Татьяна Михайлова и брат Петр Михайлов были арестованы на разные сроки.
Силовики Михайловыми интересуются ежедневно / Иллюстративное фото sb.by
Первая за "несанкционированное массовое мероприятие" (за прогулку с БЧБ-зонтами по Минску) получила 25 суток ареста, передает Еврорадио. Мать за "неповиновение" осуждена на 5 суток, брат — на 6 суток.
И вот правозащитники сообщают о задержании утром 9 апреля отца и сестры Юлии Михайловой. Однако, как узнало Еврорадио, на самом деле их вызвали на допрос, после которого отпустили.
Татьяна Михайлова — многодетная мать, у нее семеро совершеннолетних детей. У женщины диагностирован фиброз легких, тем не менее ее отправили под административный арест.
19:49 09/04/2021
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