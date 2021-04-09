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Принц Гарри собирается срочно вернуться в Великобританию из-за смерти деда, – СМИ

По прибытию в Лондон внук герцога Эдинбургского должен на 5 дней отправиться на карантин, и, только получив отрицательный тест на коронавирус, он сможет появляться на публике.

Фото: The Royal Family | Принц Гарри с дедом, герцогом Эдинбургским

Принц Гарри готовится вернуться в Великобританию после смерти Филиппа, однако по прилету из США ему, скорее всего, предстоит пройти 5-дневный карантин, пишет Фокус со ссылкой на The Daily Mail.

Согласно правительственным постановлениям, люди, прибывающие в Великобританию, должны самоизолироваться в течение 10 полных дней. Однако они также  могут пройти тест через пять дней после прибытия в страну и, если результат окажется отрицательным, – прекратить самоизоляцию. Это наиболее вероятный вариант для принца Гарри, если он не претендует на особый статус, предоставленный дипломатам.

Смерть деда Гарри наступила через месяц и два дня после того, как герцоги Сассекские дали интервью Опре о расизме в королевской семье, которое транслировалось, когда Филипп был в больнице. Уехавший в США внук намерен поддержать своих родственников в горе.

"Гарри сделает все возможное, чтобы вернуться в Великобританию и побыть со своей семьей. Ему не нужно больше ничего, кроме как быть рядом со своей семьей и особенно со своей бабушкой в это ужасное время", – заявил инсайдер журналистам таблоида.

"Гарри был очень близок со своим дедом. Он, конечно, будет там, какими бы сложными ни были отношения между Сассексами и семьей", – пишет New York Post со ссылкой на своего информатора.

Что касается жены принца, то пока еще неизвестно, будет ли она сопровождать мужа.

"Меган беременна, поэтому ей нужно будет посоветоваться с врачами о том, безопасно ли ей путешествовать, но я думаю, что Гарри обязательно поедет", – добавил источник.

Как известно, незадолго до выхода интервью герцогов Сассекских просили перенести его или и вовсе отменить, апеллируя к тому, что принц Филипп попал в больницу 16 февраля, и то, что прозвучит в разговоре его внука с телеведущей Опрой Уинфри, может подкосить состояние и без того слабого дедушки принца Гарри. Однако оно вышло, как и планировалось, 7 марта.

После его трансляции на Букингемский дворец обрушились обвинения в расизме, потому что кто-то из членов королевской семьи спросил о цвете кожи будущего ребенка. Кроме того, Меган Маркл обвинила родственников мужа в том, что во время жизни при дворе перенесла психологические страдания, и никто ей не помог. Позже в прессе появилась информация, что подобный вопрос могла задать дочь королевы, принцесса Анна.

Британские СМИ, тщательно анализируя интервью, подловили герцогиню на лжи, насчитав, что она соврала 17 раз.

Тем временем в Великобритании готовятся к похоронам принца Филиппа, который скончался в возрасте 99 лет 9 апреля. не дожив три месяца до 100-летнего юбилея. Уже известно, что он упокоится в Виндзорском замке.
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