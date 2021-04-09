Сейчас Андрей ждёт суда по своей апелляции и работает над новыми проектами в прежней компании. Он рассказал dev.by, как втягивался в работу после полугодового отсутствия и что случилось с его старыми проектами, пока он был в СИЗО.





Представители заказчика знали, что происходит в стране





— Я начинал работу как NET-разработчик, потом ушёл во frontend, был девелопмент-менеджером. Сейчас я тимлид в крупной аутсорсинговой компании (1300 человек). Пишу код, работаю с людьми, немного занимаюсь resource management.





Когда в августе прошлого года начались протесты, я работал над проектом крупного американского заказчика. Проект был связан с enterprise-решениями для управления через интернет. Как раз в те дни на мне висело много задач, которые надо было быстро закончить. Но я не успел завершить большой кусок работы. В результате возникли сложности с запуском ключевого подпроекта, над которым достаточно долго работали. Пришлось другим вникать, переключаться, заново во всём разбираться.





Пока был в СИЗО, мои основные обязанности по resource management перебросили на других коллег. На техническую часть тоже нашлась замена. Компания у нас большая, хватает квалифицированных кадров.





Кстати, по итогу проблемы с запуском проекта никак не повлияли на дальнейшие отношения компании с американским заказчиком. У нас была полностью прозрачная коммуникация. Представители заказчика знали, что происходит в стране, поддерживали нас, переживали, даже письма мне писали.





Помимо проекта в компании, у меня есть собственный проект, который активно развивается — Peech Text Reader for Article‪s‬. Это приложение в App Store, связанное с озвучиванием контента. Сейчас приложение озвучивает любые статьи из интернета. Готовится новая версия: приложение будет выделять текст из фотографий и тоже озвучивать.





С этим проектом тоже было не всё гладко. Пока я сидел в СИЗО, вышла iOS 14. В ней оказался критичный баг. Из-за этого приложение у большинства платящих юзеров просто крашилось. После моего выхода из СИЗО всё поправили за пару дней.





За полгода отвык программировать





Первое время в СИЗО у меня не было потребности читать специализированную литературу. Думал, наоборот, отдохну. Через три месяца уже захотелось что-то почитать, чтобы совсем не выпасть. И каким-то чудом в руки попалась книга «Head First. Паттерны проектирования». А уже с конца ноября вообще никакие книги нельзя было передавать. Я хотел и даже просил что-то почитать, но такой возможности не было. Так что можно сказать, что полгода я провёл без технической информации.





Первые пару недель я не мог сесть и писать код — сильно от этого отвык. Потом втянулся. Общался с коллегами, изучал, что изменилось в технологиях, читал статьи.





Моя зарплата в компании не изменилась. Более того, так получилось, что я вернулся к проектам того же американского заказчика. Была открыта позиция, а мне уже известна и технология, и команда. Так что это было хорошее решение и для меня, и для компании — не надо никого хайрить.





Ничего хорошего не жду





Сроки суда по апелляции до сих пор не известны. Обычно даты судов назначают быстрее, но сейчас, видимо, система перегружена. По делам, приговоры по которым выносились примерно в тех же числах, что и в моём случае, апелляции будут рассматриваться в мае. Так что можно ориентироваться на этот период.





Ничего хорошего не жду. По рассмотренным апелляциям, которые мне известны, не было положительных решений. Поэтому мы уже обсудили все риски с заказчиком, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация.





По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна», Андрея Позняка задержали 11 августа на выходе из парикмахерской и доставили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Через два дня на государственном телевидении был показан сюжет, в котором утверждалось о задержании нескольких координаторов акций протеста. Якобы они организовали штаб на 17 этаже гостиницы «Беларусь» и оттуда управляли сотнями протестующих. В сюжете показали и Андрея Позняка.





Его адвокат Павел Пивоварчик настаивал, что видео было записано после избиения и под угрозами.





— После задержания его доставили в здание ГУБОПиК, где несколько человек избили. Потом включили видеокамеру и потребовали, чтобы он признался в организации и участии в массовых беспорядках. Снимали четыре раза, каждый раз уточняли, что он должен говорить. В итоге записали какие-то ролики и больше никаких действий с ним не проводили.





Андрея Позняка признали политзаключённым.



