Конфликт лейбла и певца: Тима Белорусских может потерять свои хиты





Также между лейблом и певцом идет борьба за аккаунты в соцсетях, пишет

Office Life. Instagram уже перехвачен у Тимы и «обнулен». Исчезли аватар и все публикации. Паблик «Вконтакте» пока контролируется певцом.













Как пояснил в интервью продюсер, большая часть песен была написана не Тимофеем. B псевдоним тоже придумал не он. Кроме того, у певца остались обязательства по концертам. Еще не истек контракт с Coca-Cola, который запрещает исполнителю менять образ и пить Pepsi. Есть и другие обязательства. По словам Розниченко, Тима всячески уклоняется от переговоров о «разводе».





Ранее сообщалось, что Тима Белорусских становился певцом года по версии «Яндекса». Также он входил в один из списков Forbes. А не так давно исполнитель попался милиции с наркотиками. Возбуждено уголовное дело.