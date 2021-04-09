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Конфликт лейбла и певца: Тима Белорусских может потерять свои хиты

Продюсер Александр Розниченко (бренд Kaufman), который ранее работал с Тимой Белорусских (Тимофей Морозов), дал интервью Meduza. Из материала следует, что певец может потерять хиты, которые сделали его известным.


Также между лейблом и певцом идет борьба за аккаунты в соцсетях, пишет 
Office Life. Instagram уже перехвачен у Тимы и «обнулен». Исчезли аватар и все публикации. Паблик «Вконтакте» пока контролируется певцом.



Как пояснил в интервью продюсер, большая часть песен была написана не Тимофеем. B псевдоним тоже придумал не он. Кроме того, у певца остались обязательства по концертам. Еще не истек контракт с Coca-Cola, который запрещает исполнителю менять образ и пить Pepsi. Есть и другие обязательства. По словам Розниченко, Тима всячески уклоняется от переговоров о «разводе».

Ранее сообщалось, что Тима Белорусских становился певцом года по версии «Яндекса». Также он входил в один из списков Forbes. А не так давно исполнитель попался милиции с наркотиками. Возбуждено уголовное дело.
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