Больше всего людей потеряла Витебская область - 305,9 тысячи. Это как Орша, Полоцк и Новополоцк вместе взятые, пишет @euroradio









Напомним, только за 2020 год белорусов стало меньше почти на 61 тысячу. Высока вероятность, что как минимум половина - это умершие от коронавируса.







