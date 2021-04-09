Шок! За 26 лет правления Лукашенко беларусов стало почти на миллион меньше!
За 26 лет, пока Беларусью правит Александр Лукашенко, население страны сократилось на 893,9 тысячи человек.
Больше всего людей потеряла Витебская область - 305,9 тысячи. Это как Орша, Полоцк и Новополоцк вместе взятые, пишет @euroradio.
Напомним, только за 2020 год белорусов стало меньше почти на 61 тысячу. Высока вероятность, что как минимум половина - это умершие от коронавируса.
17:56 09/04/2021
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