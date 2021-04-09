Белорусы пожаловались на фейк от БТ. И вот что им ответили

В этом документе содержится ответ на массовое обращение белорусов по поводу лжи, которую показывает в эфире «Беларусь 1».

Напомним, еще в прошлом году в телепередаче Панорама показали видео со встречи Марии Колесниковой с работниками БМЗ в Жлобине. На нем слышно, как Марии скандируют «Уходи», при этом она улыбается и реагирует на все позитивно. Как оказалось, видео было смонтировано. На самом деле, люди кричали «Лукашенко уходи».









В ответе за подписью чиновника пишется следующее:

– В телепередаче «Панорама», вышедшей в эфире телепрограммы «Беларусь 1» 21.08.2020, был показан сюжет «Нетеплый прием» с участием гражданки Марии Колесниковой на несанкционированном митинге в г.Жлобине. Видеоматериалы, распространенные в указанном сюжете, были опубликованы были опубликованы ранее и находились в открытом доступе в глобальной компьютерной сети Интернет… На момент выхода сюжета в эфир основания полагать, что информация не соответствует действительности, отсутствовали.





Телеграм-канал добавляет выдержку из закона о СМИ об обязанностях журналиста. В частности там говорится, что журналист должен проверять достоверность полученных им сведений.











