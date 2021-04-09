На 1 января 2021-го в стране проживали 9,35 млн человек.





Для сравнения: за 2019 год население страны сократилось лишь на 19 тысяч человек. Разница с "ковидным" 2020-м годом - более 40 тысяч человек.





Правда, эти цифры включают в себя не только умерших, но все "естественное движение населения" — то есть и тех, кто уехал из Беларуси.





Из-за репрессий уехавших было много, но точные цифры также неизвестны.





Данных по количеству умерших за прошлый год Белстат так до сих пор и не обнародовал.





Однако, как предполагали ранее эксперты по разным косвенным данным, в 2020 году от коронавируса могли умереть не менее 20 тысяч человек, а наиболее вероятная цифра еще куда трагичнее - в районе 30 тысяч.





И, судя по опубликованной статистике по населению, эксперты достаточно точно определили реальное число жертв коронавируса в нашей стране.