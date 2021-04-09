+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Официально: население Беларуси за 2020 год сократилось почти на 61 тысячу человек!

Население Беларуси за 2020 год сократилось на 60,7 тыс. человек. Это следует из данных, которые опубликовал Белстат.

Официально: население Беларуси за 2020 год сократилось почти на 61 тысячу человек!
На 1 января 2021-го в стране проживали 9,35 млн человек.

Для сравнения: за 2019 год население страны сократилось лишь на 19 тысяч человек. Разница с "ковидным" 2020-м годом - более 40 тысяч человек.

Правда, эти цифры включают в себя не только умерших, но все "естественное движение населения" — то есть и тех, кто уехал из Беларуси. 

Из-за репрессий уехавших было много, но точные цифры также неизвестны.

Данных по количеству умерших за прошлый год Белстат так до сих пор и не обнародовал.

Однако, как предполагали ранее эксперты по разным косвенным данным, в 2020 году от коронавируса могли умереть не менее 20 тысяч человек, а наиболее вероятная цифра еще куда трагичнее - в районе 30 тысяч.

И, судя по опубликованной статистике по населению, эксперты достаточно точно определили реальное число жертв коронавируса в нашей стране.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]