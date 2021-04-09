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Медик - о ситуации с COVID-19: Третья волна уже близко. Будет еще хуже

Что делать в преддверии нового всплеска заболеваемости?

Медик - о ситуации с COVID-19: Третья волна уже близко. Будет еще хуже
Мы все уже привыкли к наличию в нашей жизни коронавируса. Стали серьезнее относится к личной гигиене. С уверенностью можно сказать, что сегодня уже нет ни одной семьи, кого бы не затронула болезнь. 

А вирус продолжает свирепствовать. Он наступает, как правило, волнами. Так, вторая волна COVID-19 прокатилась в ноябре прошлого года, теперь медики ожидают уже третью.

Фельдшер «скорой помощи» Владимир Макаренко рассказал, как она начинается и что делать в преддверии нового всплеска заболеваемости.
Источник: ex-press.by
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