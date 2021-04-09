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Имейте ввиду: фальшивые доллары высокого качества обнаружены в Витебске

В одном из банков Витебска для обмена предъявили фальшивые купюры номиналом 100 долларов США, подделка оказалась такого высокого уровня, что обычный человек не отличит их от настоящих.

Менять две стодолларовые купюры принес 31-летний витеблянин. У работников банка банкноты вызвали подозрение, и они сообщили в милицию. Купюры изъяли и отправили на экспертизу.

Работники Витебского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, которые должны были установить подлинность денег, выяснили, что это фальшивки, но были удивлены уровнем подделки.

Как установила экспертиза, изображение на банкнотах было нанесено способом плоской офсетной печати, и лишь серийные номера стодолларовых купюр отпечатаны на принтере.

Представленные на экспертизу подделки были изготовлены таким образом, что обычный человек не смог бы заметить отличий от настоящих купюр, говорится в сообщении УГКСЭ.

Каким образом фальшивки такого качества попали к витеблянину, и есть ли опасность того, что в городе могут обращаться подобные им купюры, в сообщении не говорится.

Эксперты советуют жителям Витебска всегда обращать внимание на качество бумаги и нанесенного на купюру рисунка, проводить платежи за крупные покупки и осуществлять валютно-обменные операции только в отделениях банков. 

В случае обнаружения сомнительной банкноты необходимо незамедлительно обратиться в милицию.
Источник: vitebsk.cc
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