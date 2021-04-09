Напомним, ранее было объявлено о повышении в 2,5 раза стоимости тестов на коронавирус. Начиная с 10 апреля услуга должна была стоить 95,71 р. для резидентов страны и 113,48 р. для нерезидентов. До этого для беларусов она стоила 39,8 рубля.





"Стоимость ПЦР тестирования, проводимого в микробиологической лаборатории в Национальном аэропорту Минск, с 10 апреля все же не изменится", - говорится в сообщении.





Актуальная цена на ПЦР-тестирование в аэропорту - 39,8 р. для белорусов, 57,58 р. для иностранцев. В аэропорту также можно пройти и экспресс-тестирование, резидентам страны оно обойдется в 44,69 р., нерезидентам - 48,48 р.





Сдать тест могут не все

Для того, чтобы сделать тест на коронавирус в аэропорту Минска, необходимо на руках иметь авиабилет. Кроме того, начиная с субботы, вводится обязательная предварительная электронная запись.





Записаться на ПЦР-тест можно через форму на сайте. О записи стоит позаботиться заранее: электронная форма будет открываться по пятницам с 9:00 на неделю вперед.





Время работы лаборатории в аэропорту:





с понедельника по пятницу – 6:30-18:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), суббота-воскресенье – 06:30-17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00)





забор материала на ПЦР с 8:00 до 16:00 (по выходным – до 15:00)





выдача результатов ПЦР – после 11:00 по мере выполнения исследований (но не ранее, чем через 2,5 часа после забора и оформления документов)







