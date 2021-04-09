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Полсотни чиновников устроили велопробег и грубо нарушили ПДД: cреди них и начальник ГАИ

Телеграм-канал Мингорисполкома «Минск. Официально» сообщает: утро пятницы у столичных чиновников началось не с кофе, а с массового велопробега.

В 8 утра велосипедисты, а это около 50 руководителей, стартовали с магистральной велодорожки у аквапарка "Лебяжий» и направились через весь проспект Победителей к монументу Победы, где возложили цветы в память о жертвах фашистских концлагерей.

Погода явно благоприятствовала. Вчерашний снегопад сменил весенний солнечный день. Зарядившись энергией, руководители отправились на свои рабочие места. Успели как раз к началу рабочего дня, говорится в сообщении

Среди участников велопробега — заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович и начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич, бывший начальник спецподразделения МВД «Стрела».


По фото видно, что некоторые участники грубо нарушили ПДД. А именно — ехали на велосипеде без зеркал и световозвращателей оговоренных цветов. В частности, нет зеркала на велосипеде самого Дороховича.


ПДД

Глава 26. Основные положения о допуске транспортных средств к участию в дорожном движении, их техническое состояние, оборудование.

200. Велосипед должен иметь исправные тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал, быть оборудован зеркалом заднего вида, спереди световозвращателем белого цвета, сзади — световозвращателем (световозвращателями) красного цвета, а с каждой боковой стороны — световозвращателями оранжевого цвета.

153. Велосипедисту и водителю мопеда запрещается:

153.1 использовать технически неисправные велосипеды и мопеды, а также оборудованные с нарушением требований технических нормативных правовых актов.

В прошлом августе на таком же нарушении попался Виктор Лукашенко.

В то же время в июле прошлого года, когда велосипедисты участвовали в велопробегах солидарности с политзаключенными, ГАИшники массово их штрафовали именно за отсутствие зеркал заднего вида. Нарушителям выписывали предупреждение или штраф до трех базовых величин.
Источник: the-village.me
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