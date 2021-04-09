В понедельник дома у минчанки прошел обыск — изъяли мобильный телефон и ноутбук, а сегодня задержали и повезли в Могилев. Сын женщины Павел Шестаков тоже задержан, он ехал на своем автомобиле за мамой, чтобы выяснить подробности по ее ситуации. Сейчас мужчина находится Ленинском РУВД Могилева.





Александра Шестакова уже на пенсии, но продолжает вести театральный кружок в центре «Ранак» Московского района. После августовских событий она была участницей обращения учителей против насилия. Была осуждена по статье 23.34 за участие в Марше пенсионеров и наказана штрафом в 30 базовых величин.





По пути в Могилев сын педагога Павел Шестаков ответил на звонок издания Ребенок и рассказал, какие претензии предъявили его матери:





— Когда изымали технику, сказали, что она проходит как свидетель по делу об оскорблении должностного лица. А сегодня ее перевели в разряд подозреваемых.





Дело в том, что под одним из постов в Фейсбуке она написала слово «тв…рь».

Безличностно, без указания, в чью сторону это адресовано. И сегодня ее задержали и везут в Могилев.





Я за ней сейчас еду по трассе, пока больше ничего не знаю, — сообщил Павел.





Чуть позже в Фейсбуке он написал о том, что тоже задержан и находится сейчас в Ленинском РУВД Могилева.













— Меня остановили ГАИ, задерживали аж на трех машинах, отвезли в РУВД, чтобы якобы сверить номера, потому что им кажется, что номера «перебиты». Я слышал, как по рации ему сказали задержать и максимально долго меня держать.





Я уточнял, задержан я или нет. Они сказали, что да, до выяснения обстоятельств. Сейчас я жду, пока придет какой-то сотрудник РУВД. А маму везут на ИВС в Могилеве, насколько я понял.





— А почему именно в Могилев?





— Потому что дело по должностному лицу из Могилева, которое якобы она оскорбила.



