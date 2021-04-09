Антон Мартыненко ушел с телеканала СТВ, где проработал около одиннадцати лет, 1 июля прошлого года, пишет Популярный теле- и радиоведущийушел с телеканала СТВ, где проработал около одиннадцати лет, 1 июля прошлого года, пишет КП в Беларуси





Этому предшествовало несколько постов в социальных сетях, в которых Антон высказал «слова поддержки тем, кто, не смотря на страх, делает то, что подсказывает сердце. Сердце, в отличие от разума, всегда право».





Касались они событий электоральной кампании-2020.





Надо сказать, что с телевидения шоумена не уволили: ему сообщили, что « в кадре» его больше не будет и предложили перейти в редакторский отдел. Антон отказался.





- Сапраўды, так і было, але зараз мне здаецца, што гэта было ў нейкiм iншым жыццi. За гэты час змянiлася многае. Па-першае, я пачаў размаўляць выключна на беларуская мове, па-другое, я, як і ўсе iншыя, вучуся жыць у новых абставiнах.





По словам Антона, сейчас он не только стал использовать белорусский язык в повседневной жизни: все его социальные сети теперь тоже на белорусском.





Изначально все началось с Twitter: белорусский там шоумен использовал уже нескольких лет. Ну а потребность стараться по максимуму использовать белорусский язык ощутил недавно.





- Я зразумеў: беларуская мова - апошнi бастыён, якi застаўся. Яшчэ застаўся. Я не першы і не апошнi, хто размаўляе на мове.





Поначалу, говорит Антон, это было не просто - перестроиться с русского на белорусский.





- Я разумеў, что ў мяне не самая лепшая беларуская мова. На жаль, не магу сказаць, што раней шмат чытаў па-беларуску, хоць па другой адукацыi я настаунiк рускай і беларускай моваў.





Антон говорит, что самое сложное - это начать: первые 10-15 минут, а потом белорусские слова сами собой всплывают в памяти.





- Как с работой после ухода с телевидения, да и пандемия тоже, наверное, отразилась?





- Я лiчу, што ва ўсiм трэба знаходзiць пазiтыў, працы, безумоўна, менш, але і гэта не смяротна.





Как рассказал Антон, не так давно он уплачивал налоги и сравнил с суммой за аналогичный период прошлого года. Оказалось, что доход упал в семь раз. Однако сейчас event-сектор если не восстанавливается, то ищет и находит новые формы.





- Мы, беларусы, як вада, заўседы знойдзем выйсце. Зараз шмат кампанiй, якiя праводзяць карпаратыўныя мерапрыемствы online, так што работа больш-менш ёсць.





В пандемии и ситуации, которая сложилась после ухода с телевидения, шоумен тоже старается находить хорошее - у него теперь появилось достаточно времени, которое можно посвятить семье, быть с любимой дочкой Любой.





- Я першы раз у жыццi маю магчымасць праводзiць з дачкой столькi ж часу, як і мая жонка - i гэта супер, - резюмирует Антон.



