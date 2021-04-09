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На МТЗ горел склад

На Минском тракторном заводе минувшей ночью горел один из складов

"В 24.34 в четверг, 8 апреля, на номер «101» поступило сообщение о дыме из-под кровли склада на предприятии, которое находится по улице Долгобродская, 29 в Минске. 

Удалось установить, что в металлической консервационной ванне на участке консервации склада консервации и упаковки случилось загорание масла внутри склада с дальнейшим загоранием деревянным элементов кровли на общей площади 50 квадратных метров", сообщает МЧС

Спасатели ликвидировали пожар в 00.01. В результате случившегося были повреждены деревянные элементы кровли, шиферное покрытие кровли склада на площади 50 квадратных метров, а также был закопчен консервационный участок.



При этом утверждается, что никто не пострадал, эвакуация не требовалась, технологический процесс предприятия не был нарушен.

Устанавливается причина пожара. Предварительная версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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