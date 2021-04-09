Стала известна причина отмены концерта "Касты" в Минске
Российская группа «Каста» объяснила причины отмены минского концерта, который должен был состояться сегодня в «Прайм Холле».
Как написали музыканты в своем Instagram, управление культуры Мингорисполкома аннулировала гастрольное удостоверение группы на концерт в Минске. Решение принято после изучения материалов и текстов песен.
В ближайшее время музыканты обещают сообщить, будет ли это перенос или полная отмена выступления.
«Каста» — российская хип-хоп группа. В ноябре прошлого года группа выпустила клип «Выходи гулять», в котором увидели аналогию с событиями в нашей стране.
10:37 09/04/2021
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