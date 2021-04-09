Невероятно, но факт: в Лиде из-за солнечного зайчика едва не сгорело общежитие
Невероятное стечение обстоятельств стало причиной пожара, который возник в одной из комнат общежития на улице Советской в Лиде. ЧП произошло в среду, 7 апреля, передает «Вечерний Гродно».
Запах гари почувствовал один из проживающих в общежитии. Мужчина постучал в соседнюю комнату, однако никто не ответил, так как жилец был на работе. Одновременно с этим сработал пожарный извещатель.
Прибывшие подразделения МЧС вскрыли дверь и ликвидировали возгорание. Огонь повредил подоконник и стол в жилой комнате. Пострадавших людей нет, эвакуация жильцов не потребовалась, отметили в Гродненском областном управлении МЧС.
По предположениям спасателей, виновником ЧП стало солнце. Оказалось, на подоконнике в комнате стояли банки с водой, через которые и сфокусировались солнечные лучи, которые и вызвали возгорание деревянного подоконника.
09:54 09/04/2021
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