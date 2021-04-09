Медведь-нелегал нарушил границу Беларуси и Литвы
Медведь ночью "незаконно" перешел белорусско-литовскую границу. Смотрите на видео кадры, снятые камерами наблюдения на литовской стороне.
По информации пограничной службы Литвы, зверя заметили в ночь со среды на четверг – медведь беспрепятственно пересек границу между двумя государствами.
"Задержанных нет, досудебное расследование еще не начато", – пошутили литовские пограничники.
В службе также предупредили, что не стоит пробовать повторить подобное, поскольку это может закончиться не так хорошо, как для медведя.
09:16 09/04/2021
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