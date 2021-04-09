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Министр убежден, что из Беларуси нет массового оттока медицинских кадров

Массового оттока медицинских кадров из Беларуси, в том числе из-за политической ситуации, нет, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире телеканала ОНТ.



"К сожалению, отток кадров есть. Примерно 200-250 человек... До каких-то там пандемических ситуаций, политических ситуаций – то, что пытаются педалировать (в оппозиционных телеграм-каналах - Прим.). 200-250 человек в год уезжают за границу с целью продолжения своей трудовой деятельности там. А выпускается 2,6 тыс. - 2,8 тыс.", - сказал Пиневич.

Он также коснулся вопроса о том, как будут стимулировать возврат медиков в Беларусь. "Первое, понятно, это зарплата. В чем мы проигрываем, кроме Украины, и по западному периметру, и по восточному периметру", - констатировал он. По словам министра, правительство ищет источники, чтобы в будущем, после завершения ситуации с коронавирусом, медики "получали среднюю зарплату примерно, как получают с ковидными надбавками".

В Минздраве рассчитывают решить вопрос с кадрами и с помощью введения резидентуры. "Мы впервые ввели это понятие, когда подготовка кадров высокой квалификации будет идти в течение трех-четырех лет", - сказал Пиневич.

Кроме того, он назвал важным компонентом коммуникацию в коллективе. "Где не было коммуникации, была смена руководителя. Доктор имеет право быть услышанным и должен быть услышанным", - заявил он.
Интерфакс
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