+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции - Санкцыі Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Глава Католической церкви в Беларуси попросил возобновить трансляцию богослужений по радио

В воскресенье 11 апреля Святая Месса в 8.15 из минского Архикафедрального костела Пресвятого Имени Марии может попасть в эфир Белорусского радио. Как сообщил в разговоре с Catholic.by настоятель костела ксендз каноник Антоний Климантович, апостольский администратор Минско-Могилевской архиепархии епископ Казимир Великоселец от имени белорусских приходов направил письмо в Белтелерадиокомпанию и Мингорисполком с просьбой возобновить воскресную трансляцию богослужений.



Официального подтверждения о возобновлении радиотрансляций не получено, однако ксендз Климантович был проинформирован сотрудниками Белтелерадиокомпании, что 11 апреля Святая Месса в 8.15 попадет в прямой радиоэфир.

Ксендз Климантович надеется, что трансляция Святой Мессы вернется в воскресную программу Белтелерадиокомпании.

Богослужения из минского Архикафедрального собора транслировались с 2000 года по август 2020 года. В одно из августовских воскресений прошлого года без объяснений со стороны Белтелерадиокомпании трансляция прекратилась. Напомним, что первоначально, в течение нескольких лет, радиотрансляции воскресных Месс велись из минского Костела Святого Сымона и Святой Елены, известного как Красный костел.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра адну балцкую традыцыю.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]