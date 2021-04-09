Глава Католической церкви в Беларуси попросил возобновить трансляцию богослужений по радио
В воскресенье 11 апреля Святая Месса в 8.15 из минского Архикафедрального костела Пресвятого Имени Марии может попасть в эфир Белорусского радио. Как сообщил в разговоре с Catholic.by настоятель костела ксендз каноник Антоний Климантович, апостольский администратор Минско-Могилевской архиепархии епископ Казимир Великоселец от имени белорусских приходов направил письмо в Белтелерадиокомпанию и Мингорисполком с просьбой возобновить воскресную трансляцию богослужений.
Официального подтверждения о возобновлении радиотрансляций не получено, однако ксендз Климантович был проинформирован сотрудниками Белтелерадиокомпании, что 11 апреля Святая Месса в 8.15 попадет в прямой радиоэфир.
Ксендз Климантович надеется, что трансляция Святой Мессы вернется в воскресную программу Белтелерадиокомпании.
Богослужения из минского Архикафедрального собора транслировались с 2000 года по август 2020 года. В одно из августовских воскресений прошлого года без объяснений со стороны Белтелерадиокомпании трансляция прекратилась. Напомним, что первоначально, в течение нескольких лет, радиотрансляции воскресных Месс велись из минского Костела Святого Сымона и Святой Елены, известного как Красный костел.
08:04 09/04/2021
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