







Официального подтверждения о возобновлении радиотрансляций не получено, однако ксендз Климантович был проинформирован сотрудниками Белтелерадиокомпании, что 11 апреля Святая Месса в 8.15 попадет в прямой радиоэфир.





Ксендз Климантович надеется, что трансляция Святой Мессы вернется в воскресную программу Белтелерадиокомпании.





Богослужения из минского Архикафедрального собора транслировались с 2000 года по август 2020 года. В одно из августовских воскресений прошлого года без объяснений со стороны Белтелерадиокомпании трансляция прекратилась. Напомним, что первоначально, в течение нескольких лет, радиотрансляции воскресных Месс велись из минского Костела Святого Сымона и Святой Елены, известного как Красный костел.



