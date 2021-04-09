Youtube остается самой популярной соцсетью, Facebook третий год стагнирует
Youtube и Facebook остаются доминирующими социальными сетями, но вторая соцсеть больше не растет.
Youtube остается самой популярной соцсетью, Facebook третий год стагнирует
Таковы результаты исследования, подготовленного Исследовательским центром Pew Research Center. Youtube на первом месте в США: соцсеть увеличила долю своих пользователей с 73% в 2019 году до 81% в 2021 году. Показатели Facebook остаются неизменными: стабильные 69% c 2019 года. По мнению исследователей, единственной платформой, на которой наблюдается «статистически значимый» рост с 2019 года, стала Reddit, которая выросла с 11% в 2019 году до 18% в 2021 году.
По опросам пользователей, 49% утверждают, что проверяют сайт Facebook несколько раз в день, 45% пользователей Snapchat открывают приложение более одного раза в день, как и 38% пользователей Instagram. Около трети пользователей Youtube сообщают, что посещают сервис чаще, чем один раз в день.
В последнем отчете появилась аудитория TikTok, которой не было в 2019 году. 21% американцев утверждает, что использует соцсеть, среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет эта цифра значительно выше — 48%. Популярность других соцсетей у этой группы также значительно выше: 95% для Youtube, 71% для Instagram, 70% для Facebook и 65% для Snapchat.
07:46 09/04/2021
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