За разъяснениями Rebenok.by обратился к заместителю председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Лилии Кирьяк.





— Практика показывает, что практически все выпускники базовой школы продолжают обучение, сегодня это естественная потребность, чтобы крепко стоять на ногах, чтобы стать специалистом в какой-то области. То есть фактически эта модель, когда все получают общее среднее образование, сегодня реализуется — не только через 10−11-е классы общеобразовательной школы, но и через профтехобразование, специальное образование, систему вечерних классов. Сегодня ребят, которые не хотят учиться дальше, мизерный процент.





Мы уточнили, значит ли это, что работать сразу после 9 классов будет нельзя?





— Можно, но в исключительных случаях, когда у выпускника 9-го класса есть какие-то особенности. И даже такому подростку будет предлагаться индивидуальный образовательный маршрут, который ему по силам.





Кроме того, по новому Кодексу планируется убрать и некоторые названия типов учреждения образования, например, «гимназия-интернат», «вечерняя школа», а также «лицеи» в отношении учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. Все они будут называться колледжами.