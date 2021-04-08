Задержали контрабандистов, которые переправляли в Россию сигареты из Беларуси

В Смоленской области задержали контрабандистов, которые переправляли в Россию различные товары из Беларуси, включая сигареты. Российские силовики схватили лидера и двух членов преступной группы. Уголовное дело возбудили по статье "Посредничество во взяточничестве, совершённое в особо крупном размере".