Задержали контрабандистов, которые переправляли в Россию сигареты из Беларуси
В Смоленской области задержали контрабандистов, которые переправляли в Россию различные товары из Беларуси, включая сигареты. Российские силовики схватили лидера и двух членов преступной группы. Уголовное дело возбудили по статье "Посредничество во взяточничестве, совершённое в особо крупном размере".
Один из задержанных / Скриншот с видео
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Смоленской области, передает Еврорадио, задержанные длительное время оказывали "посреднические услуги". Сотрудники ФСБ сейчас устанавливают личности таможенников и полицейских, которые могли оказывать им содействие. Задокументирован эпизод, когда члены группы получили 25 тысяч долларов от предпринимателя для дачи взятки сотрудникам таможни и полиции для провоза в Россию белорусской табачной продукции и для беспрепятственного дальнейшего движения грузовиков.
В 2020-м оборот белорусских контрабандных сигарет в России оценивался 750 млн пачек.
21:05 08/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение