Фото: trip-advice.ru | Аэропорт имени Бен-Гуриона, Тель-Авив





В Израиле вступили в силу новые правила въезда в страну иностранных граждан в условиях пандемии COVID-19. Об этом говорится на сайте его дипломатического представительства в Украине, пишет Фокус.





Теперь для въезда необходимо заранее подать заявку в посольство/консульство Израиля или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.





Въехать в страну можно будет только в случае наличия негативного ПЦР-теста на COVID-19, который сделан не ранее чем за трое суток до прибытия в Израиль. Сразу по прибытии, однако, придется пройти дополнительный ПЦР-тест. Делать это должны в том числе люди, которые имеет сертификат о вакцинации или документ о выздоровлении от коронавируса.

Также путешествующим понадобится действительный медицинский страховой полис, покрывающий затраты на случай заболевания COVID-19.





Для въезда в Израиль иностранцу теперь понадобится заполнить декларацию – сделать это будет нужно не более чем за 24 часа до рейса. В ней пассажир должен предоставить свои личные данные, медицинские ведомости и детальную информацию о том, где он будет проходить самоизоляцию.





Все международные пассажиры должны пройти самоизоляцию в определенном государством помещении, а ее длительность составит 14 дней или 10 дней для тех, кто имеет два вышеупомянутых негативных ПЦР-теста.





От самоизоляции освобождаются имеющие справку о вакцинации от COVID-19 в Израиле либо справку о выздоровлении от заболевания.





Декларацию, разрешение на въезд в страну, результаты теста и другие документы необходимо распечатать и иметь при себе для предъявления компетентным органам Израиля.





При этом вакцинированный или выздоровевший иностранец, который приехал в Израиль, должен пройти серологический тест и оплатить электронный браслет, с которым он будет пребывать в стране.





Поездка в Израиль: как было ранее





С 2011 года украинцы могли совершать поездки в Израиль без прохождения каких-либо визовых процедур, если они имели туристическую цель.

При этом непосредственно по прибытию на пограничный контроль в Израиле турист должен был быть готов убедительно и с помощью документов доказать цель своей поездки – безвиз не распространяется на поездки с целью трудоустройства.





При этом во время пандемии COVID-19 Израиль запрещал въезд в страну иностранцев. Позже был разрешен въезд иностранцев определенных категорий, а затем стало известно, что Израиль разрешил нерегулярные рейсы в Киев из аэропорта Бен-Гурион.







