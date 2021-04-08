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В Египте объявили об открытии забытого на 3 тысячи лет «золотого города»

Город был основан во времена фараона Аменхотепа III.


Неподалеку от Луксора в Верхнем Египте обнаружен потерянный «золотой город», который был основан более трех с половиной тысяч лет назад, но затем заброшен и засыпан песком. Об открытии объявила группа ученых-египтологов во главе с бывшим генеральным секретарем Верховного совета древностей Египта Захи Хавассом, сообщает РБК со ссылкой на египетские издания Ahram и El Balad.

Ученые полагают, что город был основан во времена фараона Аменхотепа III, правившего Древним Египтом в XIV веке до нашей эры, и был в то время крупнейшим административным центром региона.



ФОТО: DR. ZAHI HAWASS / FACEBOOK

«Улицы города разделены домами, высота стен некоторых из них достигает 3 м, нам удалось обнаружить, что город простирается на запад вплоть до знаменитого [некрополя] Дейр-эль-Медина», — написал Хавасс на своей странице в сети Facebook.

Профессор-египтолог из Университета Джонса Хопкинса Бетси Брайан назвала открытие города важнейшей находкой в Египте со времен обнаружения гробницы Тутанхамона.
 
«Открытие затерянного города не только дает нам редкую возможность увидеть то, как жили древние египтяне в то время, когда страна была на пике своего процветания, но и поможет нам пролить свет на одну из величайших загадок истории: почему Эхнатон и Нефертити решили переехать в Амарну», — добавила Брайан.

Раскопки на месте обнаружения города начались в сентябре 2020 года, когда исследователи начали поиски посмертного храма Тутанхамона. Вскоре после начала работ ученые обнаружили, что в разные стороны простираются постройки из сырцовых кирпичей. Затем обнаружилось, что перед учеными целый город, причем в хорошем состоянии, здания которого остались почти целыми, а интерьеры комнат — нетронутыми.

Изучив иероглифические надписи на глиняных сосудах для вина, ученые выяснили, что в городе расположены дворцы Аменхотепа III. Датировку подтвердили и другие находки, в том числе кирпичи, на которых были отпечатки картуша с именем Аменхотепа III. Более поздние надписи подтверждали, что город продолжал существовать и во времена, когда Аменхотеп III правил вместе со своим сыном Эхнатоном.

В ходе дальнейших раскопок удалось обнаружить и другие районы города — административный, жилой и «промышленный», где располагалась площадка по изготовлению кирпичей и были найдены формы для изготовления предметов из металла и стекла.

Хавасс отмечает, что один из обнаруженных в городе сосудов был сделан за год до того, как Эхнатон перенес столицу Египта из Фив в Ахетатон (ныне поселение известно как Амарна).

«Был ли город снова заселен, когда Тутанхамон вернулся в Фивы? Только дальнейшие раскопки в этом районе покажут, что на самом деле произошло 3500 лет назад», — отметил ученый.

Исследовать, в частности, планируется группу высеченных в скалах гробниц к северу от города. Ученые надеются, что они остались нетронутыми грабителями и там будут найдены новые сокровища.
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