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Перечислены правила зарядки смартфонов

Эксперты не советуют заряжать смартфон выше уровня 90 процентов.


Об этом говорится в опубликованном на сайте ТАСС материале.

Производители гаджетов — не только ноутбуков, но и смартфонов — комплектуют современные устройства литийиoнными или литийполимерными aккyмyлятopaми. В отличие от устаревших образцов новые способны заряжаться быстрее и дольше держать заряд. Однако для продления срока эксплуатации девайса нужно знать правила корректной зарядки.

Выпускающие устройства компании не рекомендуют разряжать батарею смартфона ниже 40 процентов и заряжать выше 90 процентов уровня батареи. Зарядка на 100 процентов не увеличивает срок жизни телефона, поэтому гаджеты не советуют оставлять на зарядку ночью. Похожие правила специалисты перечислили и в отношении ноутбуков. «Заряжать аккумулятор можно при уровне заряда 40 процентов и прекращать зарядку при 80 процентах», — отмечается в материале.

Также авторы успокоили пользователей смартфонов и ноутбуков, заметив, что современные устройства способны регулировать силу подаваемого на батарею тока. При достижении показателя в 90 процентов мощность зарядки снижается, чтобы снизить вероятность выхода аккумулятора из строя. Также новые девайсы не нужно несколько раз заряжать и разряжать перед использованием — популярная ранее рекомендация теперь не является актуальной.

В случае если гаджет длительное время лежит без дела, есть смысл «законсервировать» устройство. Для этого нужно сперва зарядить батарею телефона или ноутбука хотя бы наполовину и выключить его. «Не давайте ему перегреваться и переохлаждаться. Не храните у батареи, плиты, на балконе. Держите подальше от прямых солнечных лучей», — отметили авторы.
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