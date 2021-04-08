Фото: healtheuropa.eu





Если вкратце – все плохо. Что подкосило белорусский туризм, чем он живет сейчас и каким видит свое ближайшее будущее, выяснила Intex-press.



Белстат: туристов и выручки – меньше в разы





То, что 2020 год по итогу окажется сложным для сферы туризма, было понятно еще в начале первой волны коронавируса, полностью парализовавшей туристическую отрасль. Но насколько все будет плохо, на тот момент не брались прогнозировать даже специалисты, проработавшие в этой сфере не один десяток лет.





Не так давно Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал отчет о деятельности туристических организаций за 2020 год. Из него следует, что всего за один год туризм в нашей стране по многим показателям откатился как минимум на десять лет назад!

Возьмем, к примеру, въездной туризм. В 2020 году нашу страну посетили около 81 тысячи иностранных туристов: в пять раз меньше, чем в 2019-м. Для сравнения: в 2005 году, по данным того же Белстата, в Беларусь въехали более 90 тысяч человек, в 2011-м – более 116 тысяч.





Реже выезжали в 2020 году за границу и белорусы: в четыре раза по сравнению с 2019-м и вдвое реже по сравнению с 2005-м.





Существенное сокращение туристических потоков, естественно, сказалось на финансовых показателях организаций. Чистая прибыль от оказания туристических услуг за год уменьшилась колоссально: примерно в 60 раз в рублях и примерно в 70 раз – в долларах США!





Неудивительно, что выжить в таких сложнейших условиях смогли далеко не все: примерно каждая восьмая турфирма в Беларуси в 2020 году прекратила свое существование.





«Многих работников сократили, в том числе и меня»









Сколько всего белорусов, занятых в сфере туризма, лишились работы в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, точно сказать сложно. Но, если верить официальным данным, списочная численность работников организаций, осуществляющих туристическую деятельность, за год сократилась примерно в 1,5 раза.





В реальности же работники сферы туризма говорят о куда более серьезных сокращениях кадров. Так, по словам жительницы Барановичей Натальи (имя изменено по просьбе героини), в турагентстве, где она работала, уволили половину сотрудников. Ее – в том числе.





– В середине марта нас всех отправили на карантин. Говорили, он продлится дней десять. Но в итоге карантин затянулся на несколько месяцев. Сначала нам платили нормальный оклад, потом все меньше и меньше. Под конец я уже получала какие-то копейки, рублей сто, так как компания денег почти не зарабатывала, – вспоминает девушка.





Какое-то время руководство турфирмы обнадеживало сотрудников, а потом Наталье и четырем ее коллегам, которые пришли работать в агентство позже всех, просто сказали искать новую работу.

– Многих работников сократили, в том числе и меня. Найти новую работу было сложно. Требовались в основном дальнобойщики, продавцы, что вообще не мое. Многие вакансии были просто для галочки: звонишь по объявлению, а тебе говорят, что никто не требуется. Спрашивается, для чего объявление тогда? Создать видимость, что работа есть? – рассуждает Наталья.





Трудоустроиться девушке удалось лишь в сентябре: она педагог и нашла работу по специальности. Наталья говорит, что сама не представляет, как ее семья пережила этот период, и теперь долго не захочет работать в туризме.





– Муж работал, родители немножко помогали, я тоже не сидела сложа руки и что-то искала. Не знаю, как мы выбрались из всего этого, но ситуация была ужасная, – говорит она. – Мне нравилась эта сфера, но сказать, что жалею о том, что ушла из нее, не могу. Я поняла, что работа эта непостоянная: границы то открыты, то закрыты, работы то много, то вообще нет. Качели такие. Поэтому возвращаться в туризм больше, наверное, не стала бы.













«Турагенты чувствовали себя брошенными детьми»





Те же, кто еще остался работать в сфере туризма, говорят, что такого кризиса отрасль не переживала еще никогда.





– Даже когда были проблемы с валютой и мы помогали клиентам ее искать и менять, люди все равно ехали отдыхать, потому что у них было желание, были возможности, были деньги. Но такого, чтобы взять и год практически выбросить из жизни, не видели даже те, кто проработал в туризме по 30 лет, – говорит Анна Никитина, директор ООО «Клуб путешествий Робинзон».





Мало того, что из-за закрытых границ, карантина и меняющейся не по дням, а по часам ситуации турагенты остались практически без работы и средств к существованию, так еще и никакой поддержки от государства не получили. Хотя надеялись на нее.





– Вопросов было много: как вернуть деньги туристам, как выжить и не закрыться. А ответов на них практически не было, – отмечает Ирина Сварцевич, менеджер ЧУТТП «Ветразь». – Турагенты чувствовали себя брошенными детьми в ожидании поддержки государства, которой не было от слова совсем: ни отсрочки по налогам, ни помощи в решении важных вопросов.





Турагентства, которые продавали туры с авиаперелетами, могли хоть как-то работать: летом прошлого года белорусы, пусть и не так массово, но полетели отдыхать в страны, которые в сезон открылись для туристов. Тем же, кто специализировался на автобусных турах, пришлось совсем не сладко.





– У меня в основном автобусные туры: Беларусь, Россия, Украина. Поэтому по туризму весь этот год почти не работала, приходилось подрабатывать в другой сфере, чтобы как-то выжить. Сейчас пытаемся что-то возобновить, немного по Беларуси начинаем работать и очень ждем открытия границ с Россией и Украиной, – рассказывает Анна Никитина.









Сезон-2021: с надеждой, но без прогнозов





Прогнозы на нынешний сезон сотрудники турагентств делают с большой осторожностью, так как опыт 2020 года показал, что ситуация может измениться в любой момент и от турагентств в этом плане мало что зависит.





– В конце апреля в Минске туристическая выставка будет. Нас тоже приглашают, а с чем выставляться? Никто ничего не понимает: что выставлять, что продавать, никакой конкретики, – говорит Анна Никитина.





Что они могут утверждать с уверенностью, так это то, что белорусы устали от пандемии, нестабильной политической и экономической ситуации в стране и хотят отдохнуть от этого, желательно подальше от Беларуси.





– Люди устали за прошлый год, и мы надеемся, что в этом поедут отдыхать. Сейчас начали неплохо продавать Египет и Турцию, но бронируют в основном на ближайшее время. На лето еще боятся, – отмечает Ирина Сварцевич.





Поэтому сейчас турагентства, как говорится, надеются на лучшее, но готовятся ко всему:





– На данном этапе все неплохо, идет активное раннее бронирование, поэтому мы надеемся на хорошие продажи в этом году. Но помимо обычной страховки на всякий случай начали оформлять страховку от невыезда, чтобы в случае чего хоть как-то уберечь финансы туристов.