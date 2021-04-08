Тройное ДТП под Лепелем: погиб пассажир авто
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели, а также сотрудники Следственного комитета и эксперты ГКСЭ.
© PHOTO : ГАИ БРЕСТА
Пассажир легкового автомобиля погиб в результате столкновения трех машин в Лепельском районе, сообщили в управлении ГАИ Витебского облисполкома, пишет Sputnik.
Авария со смертельным исходом произошла около девяти часов утра в четверг 8 апреля на трассе, соединяющей Минск и Витебск.
"Двадцативосьмилетний водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с Nissan", – сказали в ГАИ.
Там также отметили, что первое авто затем врезалось в машину Renault, которая ехала во встречном направлении.
В результате 36-летний пассажир третьего транспортного средства сразу погиб, а с места аварии в больницу был доставлен 51-летний мужчина, который ехал в Volkswagen.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели, а также сотрудники Следственного комитета и эксперты ГКСЭ.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.
18:59 08/04/2021
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