



Олег Новицкий отправится 9 апреля на Международную космическую станцию (МКС), пишет sputnik.by, экспедиция будет приурочена к 60-летию с момента первого полета человека в космос.





В составе экипажа - белорус Олег Новицкий (это уже третий полет для космонавта), россиянин Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Дублерами космонавтов будут россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, а также американка Энн МакКлейн.





Космический корабль, который отправится на МКС, получил название "Ю.А.Гагарин" - в честь 60-летнего юбилея полета Юрия Гагарина на орбиту.





О музыкальных предпочтениях перед полетом





Во время предстартовой видео-пресс-конференции с космодрома Байконур Новицкий рассказал о том, какие песни будет слушать перед тем, как отправится на МКС.





"Это песня Николая Анисимова "Я - летчик", песни белорусских исполнителей "Родина моя - Белоруссия", "Беловежская пуща", песня о летчиках штурмовой авиации и две песни об офицерах ВДВ", - поделился космонавт.

О тяготах жизни на МКС

Новицкий признался, к чему так и не сумел привыкнуть за два полета на орбиту. По его словам, одно из самых больших неудобств - отсутствие возможности принять душ. Космонавт пояснил, что во время экспедиций он и его коллеги пользуются только влажными салфетками.





"Вы можете себе представить - полгода приводить себя в порядок только влажными салфетками?" - задал риторический вопрос Новицкий.





О том, что возьмет на орбиту





Экипаж, который завтра отправится на МКС, возьмет с собой в полет карту мира с траекториями космических полетов и указаниями главных космодромов. Этот артефакт - работа "Роскосмоса", "Роскартографии" и Музея космонавтики, пояснил Новицкий.





"На этой карте нанесены и отмечены все важнейшие полеты в космос, а также все космодромы мира", - рассказал он.





В числе важнейших полетов есть полет первого космонавта - Юрия Гагарина, а также полеты первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и человека, который первым вышел в открытый космос - Алексея Леонова.





Карта небольшая по размеру - 297×420 мм, ведь на борту свободного места немного. Кроме того, для большей сохранности предмет заламинировали.





Экипаж возьмет с собой также скафандр "Мечтатель", созданный детьми с онкологией специально для космонавтов, и игрушку - котенка по имени Гав. Последняя будет использована для "научных" целей - станет индикатором невесомости, когда корабль выйдет на орбиту.





Ранее Олег Новицкий рассказал корреспонденту Sputnik, какой флаг возьмет с собой на МКС.





"Я в оба полета брал с собой белорусский флаг, в третьем он также будет со мной", - сказал Новицкий, уточнив, что флаг возьмет "с белорусским орнаментом, красно-зеленый".











