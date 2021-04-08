Чиновники подготовили новшества в Трудовой кодекс. Что хотят изменить

Примечательно, что эти изменения подготовили и внесли на рассмотрение депутатов, по всей видимости, в ускоренные сроки. В то время как про анонсированные ранее новшества, которые действительно могут улучшить положение работников, пишет TUT.BY ничего не сообщается. Их «ускорение», похоже, не коснется.





Проектом закона «Об изменении законов» (по вопросам трудовых отношений) предлагают дополнить Трудовой кодекс новыми основаниями расторжения трудового договора, новой мерой дисциплинарной ответственности и новым основанием для отстранения от работы, нормами о запрете на выдвижение при проведении забастовки политических требований.





Что хотят изменить по забастовкам





При проведении забастовок работникам могут запретить выдвигать политические требования. И это не единственное планируемое новшество по забастовкам.





Сейчас в Трудовом кодексе прописано, что забастовку могут признать незаконной по решению областного (Минского городского) суда, если она проводится (проводилась) с нарушением законов. При этом решение суда подлежит незамедлительному исполнению после вступления его в законную силу.





Чиновники предлагают исключить условие «после вступления его в законную силу». То есть решение суда, по всей видимости, смогут исполнять сразу же после его вынесения, не дожидаясь его вступления в силу.





Также в Гражданском процессуальном кодексе намерены прописать, что решение суда о признании забастовки незаконной подлежит незамедлительному исполнению.





Чиновники также хотят ввести ограничения на участие в забастовках для работников опасных производственных объектов. Для этого могут внести изменения в Закон «О промышленной безопасности».



Что хотят изменить в Трудовом кодексе по увольнениям





Так, нанимателям хотят разрешить расторгать трудовые договоры до истечения срока их действия, если работник будет отсутствовать на работе «в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей». Проще говоря, если работник будет отбывать административный арест. Впрочем, наниматели и сейчас находят варианты, как распрощаться с такими работниками. Но если это изменение примут, то уволить их будет еще проще.





Также наниматели, если примут предлагаемые изменения, смогут увольнять работников до истечения срока действия трудового договора, в случае:





принуждения работников к участию в забастовке, создания другим работникам препятствий для выполнения их трудовых обязанностей, призыва работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин;

участия работника в незаконной забастовке, а также иных формах отказа работника от выполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) без уважительных причин.

Причем увольнять по инициативе нанимателя по этим трем основаниям, которые хотят ввести, планируют разрешить без предварительного уведомления или согласия профсоюза.





Дополнительные основания для увольнения хотят дополнить таким пунктом: нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных. Проще говоря, за «слив» информации про организацию можно лишиться работы. Сейчас среди таких причин для увольнения — направление работника по решению суда в лечебно-трудовой профилакторий; неподписание работником обязательства о неразглашении коммерческой тайны (если ему для исполнения своих трудовых обязанностей необходим доступ к коммерческой тайне).





Нанимателям также хотят разрешить незамедлительно отстранять от работы тех, кто призывает других работников к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин.





В Трудовом кодексе также намерены дописать, что невозможность получения от работника объяснения по поводу совершенного дисциплинарного проступка не является препятствием привлечения его к дисциплинарному взысканию (в том числе увольнению, замечанию, выговору, лишению премии). Сейчас в Трудовом кодексе говорится только про отказ работника от дачи письменного объяснения, который не является препятствием для дисциплинарного взыскания. Если это изменение примут, то это заметно упростит для нанимателей увольнение работников.



