Школьникам предложили заработать, сняв образовательный ролик





Иллюстрация: TeenUP





Инновационный подход к обучению учеников 8-11 классов предложило приложение TeenUP, пишет belmir.by. Для этого сегодня стартовал видеомарафон «Лига знаний».





Объяснить теорему Пифагора танцем? Зачитать рэп о бензольных кольцах? Рассказать об интегралах в стиле рекламного ролика? Для того, чтобы претендовать на победу, участникам видеомарафона (а это будут команды из 5 человек и учителя-куратора) предлагают включить фантазию на всю мощь. Ведь креатив и эстетичность будут оцениваться жюри наравне с пониманием темы и доступностью изложения.





«Идея конкурса в том, чтобы объединить образовательный процесс и одно из любимых развлечений молодежи – создание видеороликов. Записывая видео, школьники глубже погружаются в тему и уж ее-то будут точно знать назубок. Кроме того, созданные ими видео станут своеобразными пособиями для всех остальных», – объясняет соучредитель TeenUP Ольга Иваненко.





Победитель видеомарафона определится 12 мая. Эта команда будет награждена кубком чемпиона, а также получит 7 500 рублей. Отдельный приз в размере 2 500 рублей будет вручен учителю-куратору этой команды. А школа, которую она представляет, получит в подарок компьютер для класса информатики.





Кроме того, учрежден «Приз зрительских симпатий»: команда, которая наберет большее суммарное количество лайков под своими видео на протяжении всего конкурса, получит соответствующий диплом, награду в размере 3 000 рублей, а учитель-куратор команды – 1 000 рублей.





Создание призового фонда стало возможным благодаря партнерам конкурса – «Белагропромбанку», «МТС Беларусь» и поддержке «Лиги знаний» платежной системой Visa.





Регистрация команд проводится на сайте liga.teenup.app и продлится до 16 апреля.