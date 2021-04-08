Каждую субботу его родители уже знакомым маршрутом направляются на улицу Книжную с передачей для сына, каждый день ждут, что им разрешат короткое свидание с мальчиком, и постоянно проверяют почтовый ящик: нет ли весточки от Никиты. Недавно письмо пришло, пишут Сильные новости





Когда на дворе весна, даже закоренелые домоседы испытывают желание вдохнуть свежего воздуха, почувствовать ароматы просыпающейся природы, своими глазами увидеть, как набухают почки и пробивается свежая зелень.





Во дворике для прогулок в следственном изоляторе можно увидеть только небо. Да и то — в мелкую клеточку. «Сходил сначала на прогулку, чувствуется запах весны, — пишет Никита. — Очень тепло было. Когда вышел на дворик, сразу снял куртку. Минут пять побыл на прогулке. Вот так как-то».





Сейчас Никита содержится в одиночной камере. Его родители очень переживают, как их общительный, всегда стремящийся проводить время в компании друзей сын переносит эту тотальную изоляцию, когда ему не с кем словом перемолвиться.





«Для Никиты «одиночка» — это просто ад», — говорит Михаил, отец Никиты. «Сижу, как и сидел, один. В камере скучно, что с ума сойти можно <…> Уже жду не дождусь, когда из этого ада на колонию увезут», — читают родители в письме сына.





— Это, конечно, очень по-детски, — говорит Михаил, — но Никита уже психологически не выдерживает. Представьте: 250 дней за решеткой, в тесной камере, без родных, без друзей. А сейчас вообще — один в этих стенах.





Никита рассказывает в письме, чем заполнен его длинный день: «повели в баню — помылся, аж легко стало», «за неделю прочитал пять книг, вот шестую заканчиваю, скоро уже все детективы перечитаю».





Дни, когда Никита получает передачи, особенные. В то время, как миллионы мальчиков и девочек его возраста снимают «распаковки» посылок из интернет-магазинов для сториз в тик-ток и инстаграм, Никита искренне радуется, что в передаче нашлись все ингредиенты для любимой шаурмы:





«Вкусно получилось. Если не трудно, ложите в каждую передачу соус с кетчупом».





О чем еще просит родителей Никита? О том, чтобы не забыли положить в конверт со следующим письмом фото племянника, чтобы передали привет брату, лишний раз — за него — приласкали котика и собачку. О Дымке Никита часто справляется в письмах: маленького котенка он когда-то подобрал на улице и принес домой.





«Люблю вас сильно. Целую, обнимаю», — завершает письмо шестнадцатилетний политзаключенный Никита Золоторев и аккуратно и тщательно вырисовывает четыре розовых сердечка. Его мама смотрит на них и чувствуется, как сжимается ее сердце.





#1#





11 августа 2020 года Никита Золоторев был задержан у себя дома по делу об участии в массовых беспорядках 10 августа в Гомеле и в попытке использования коктейлей Молотова.





22 февраля нынешнего года суд приговорил мальчика к 5 годам воспитательной колонии. Адвокат Никиты Золоторева заявил, что все обвинения, предъявленные его подзащитному, построены исключительно на предположениях, прямых доказательств его вины нет никаких, и приговор будет обжаловаться вплоть до Верховного суда.





Совсем недавно в отношении Никиты было возбуждено еще одно уголовное дело. Его обвиняют в нападении на сотрудника СИЗО.





«Как ребенок весом в 45 килограммов может напасть на взрослого конвоира со специальной подготовкой? Кроме того, Никиту водят в наручниках! — комментирует ситуацию отец Никиты. — А спровоцировать сына сейчас просто. Он тяжело болен, ему жизненно необходимо ежедневно принимать лекарственные препараты. А в СИЗО он получает их нерегулярно. Это не только может привести к приступу, который неизвестно чем закончится, но и влияет на поведение. А сын жалуется, что цепляются к каждой мелочи. В каждом письме пишу ему: «Держи себя в руках!»»