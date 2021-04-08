"Нашу гісторыю" исключили из каталога "Белпочты"
«Нашу гісторыю» исключают из каталога «Белпочты», поэтому «Наша Ніва» запускает cвою систему подписки.
Журналов «Наша гісторыя», «Асцярожна: дзеці!» и «Дуду» не будет в подписных каталогах на второе полугодие.
«Белпочта» направила в редакцию письмо о расторжении договора с июля 2021 года. Месяц назад то же сделала «Белсоюзпечать». Н
е попал предыдущий номер и в книжные магазины государственной «Белкниги», — сообщает «Наша Ніва».
Поэтому «мы запускаем собственную систему подписки. Подобная схема действовала в 2006-2008 годах, когда «Нашей Ніве» запретили распространяться через киоски и по подписке», — пишет издание.
15:34 08/04/2021
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