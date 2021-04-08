Музыканты должны были выступать 9 апреля. Однако в социальных сетях Prime Hall появилось объявление , что концерт переносится:





"К сожалению, концерт группы "Каста" перенесен, точная дата будет объявлена позже. Все ранее купленные билеты будут действительны на новую дату. Следите за новостями".















