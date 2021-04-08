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Концерт группы "Каста" в Минске перенесен на неопределенный срок

В Минске на неопределенный срок перенесли концерт российской группы "Каста".

Музыканты должны были выступать 9 апреля. Однако в социальных сетях Prime Hall появилось объявление, что концерт переносится: 

"К сожалению, концерт группы "Каста" перенесен, точная дата будет объявлена позже. Все ранее купленные билеты будут действительны на новую дату. Следите за новостями".
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