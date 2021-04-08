Мужчина наклеил на капот машины наклейку с гербом "Погоня". А на крыше своего красного автомобиля он наклеил две белые полосы, сделав ее бело-красно-белой.





Суд признал такой вид автомобиля пикетом. Самого слонимца арестовали на семь суток, а его автомобиль конфисковали "как орудие совершения правонарушения".





Как обращает внимание Еврорадио, это первый случай, когда за "не ту" расцветку конфискуют автомобиль.





И даже уже в "обновленной" статье 24.43 КоАП, предусматривающей наказание за несанкционированное мероприятие, не говорится ни о какой конфискации "орудия нарушения".