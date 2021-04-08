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Когда не до законов: у жителя Слонима конфисковали машину за "Погоню" на капоте

У 31-летнего жителя Слонима власти конфисковал автомобиль "Форд Фиеста" за... "неправильную" раскраску, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина наклеил на капот машины наклейку с гербом "Погоня". А на крыше своего красного автомобиля он наклеил две белые полосы, сделав ее бело-красно-белой. 

Суд признал такой вид автомобиля пикетом. Самого слонимца арестовали на семь суток, а его автомобиль конфисковали "как орудие совершения правонарушения".

Как обращает внимание Еврорадио, это первый случай, когда за "не ту" расцветку конфискуют автомобиль.

И даже уже в "обновленной" статье 24.43 КоАП, предусматривающей наказание за несанкционированное мероприятие, не говорится ни о какой конфискации "орудия нарушения".
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