Белорусы запустили сервис - он выявляет бессимптомную пневмонию

Точность предварительного диагноза — около 91%. Об этом рассказали в IBA.





Сервис выявляет воспаление легких на основе рентгенограммы. Для этого на сайте нужно загрузить цифровой снимок, после чего система его проанализирует. Искусственный интеллект на основе 250 тысяч снимков определяет статус — норма, пневмония или другая патология.





Изучение одного рисунка легких занимает доли секунды. По каждой версии приводится вероятность в процентах. Результат можно сохранить, распечатать и показать врачу для постановки окочательного диагноза. Медучреждения в свою очередь могут автоматизировать обработку рентгенограмм.





Covid-Ray уже пользуются белорусские и зарубежные медучреждения.





— Сервис не может полностью заменить врачей, однако призван повысить точность их диагностики. Сейчас рентгенологи в поликлиниках просматривают по 100-150 снимков в день. При такой нагрузке предсказуемо может страдать качество работы.





В отличие от людей, нейросети не устают и обеспечивают высокую точность обработки каждого рисунка. Сервис практически не допускает ложноотрицательных результатов. Если у пациента что-то не так с легкими — он это заметит, — отмечают разработчики Covid-Ray.