Перед этим Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля у себя на сайте сообщил, что проводится проверка в отношении должностных лиц учреждения “Офис по правам людей с инвалидностью” по вопросам "возможного неправомерного завладения денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для целей оказания помощи гражданам с инвалидностью".





Ольга Смолянко рассказала "Офис" в течение десяти лет оказывал безвозмездную правовую помощь, адвокатировал изменения законодательства, проводил просветительские мероприятия по изменению отношения к людям с инвалидностью. По обвинению в мошенничестве (статья 209 Уголовного кодекса) правозащитника Сергея, у которого первая группа инвалидности и он передвигается на инвалидной коляске, посадили под домашний арест без права коммуникации, а Олега поместили в СИЗО №1 на Володарского. Недавно следователи продлили им меры пресечения еще на два месяца. Белорусское правозащитное сообщество признало лидеров "Офиса" политическими заключенными. Директорка Центра правовой трансформации (Lawtrend)рассказала "Весне" про давление на коллег-правозащитников, почему белорусским властям в нынешней политической ситуации неудобен "Офис" и с чем может быть связано преследование Сергея Дроздовского и Олега Граблевского.





Сергей Дроздовский (слева) и Олег Граблевский





«Это единственный случай, когда мы узнали о проверке у своих коллег не от самих коллег, а с сайта Комитета государственного контроля»

Директорка Центра правовой трансформации (Lawtrend) Ольга отмечает, что, несмотря на то, что давление со стороны властей представителей «Офиса» было и ранее, теперешняя форма преследования правозащитников этой организации выглядит странной:





«На самом деле прогнозировать, почему преследование началось именно в отношении этой организации довольно сложно. В последнее время мы видим очень много фактов давления и уголовного преследования в отношении белорусских правозащитников – это и члены ПЦ «Весна», и общественного объединения «Звено», и «БАЖ». Но то, что это было запланированное преследование лидеров именно «Офиса» понять несложно. Даже сама проверка началась у них весьма странно. На моей памяти, это единственный случай, когда мы узнали о проверке у своих коллег не от самих коллег, или их адвокатов, или хотя бы из СМИ, а с сайта Комитета государственного контроля. На этом сайте была опубликована информация о начале проверки в этой организации на основании «подозрения в присвоении денежных средств, полученных "Офисом по правам людей с инвалидно ью" в виде благотворительных пожертвований и международной помощи для целей оказания помощи лицам с инвалидностью (ст. 210 Уголовного кодекса)». При этом давление и задержания в отношении сотрудников организации были зафиксированы и ранее в связи с осуществлением ими деятельности по мониторингу мирных собраний с участием людей с инвалидностью».





«В ДФР их называли мошенниками и преступниками, угрожали тюремным заключением, Олега насильно раздели до гола»

Ольга Смолянко вспоминает, как развивались события по преследования «Офиса по правам людей с инвалидностью» и как происходило задержание Олега и Сергея:





«После появления сообщения на сайте КГК стало известно, что 21 января одновременно в помещении «Офиса», а также дома у директора и бухгалтера организации был произведен обыск и изъята вся техника в рамках проверки Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, позднее директор организации – Сергей Дроздовский и юрист организации Олег Граблевский были доставлены на допрос в ДФР, где они провели целый день. Из офиса организации была изъята техника и документы. 2 февраля Сергей и Олег были опять вызваны в ДФР якобы для возвращения техники. При этом, никакой другой статус, например, подозреваемых, им объявлен не был. В результате оба были подвергнуты семичасовому допросу, адвокаты к ним допущены не были. В отношении обоих применялось жестокое и унижающее достоинство обращение: их называли мошенниками и преступниками, угрожали тюремным заключением, требовали сознаться в неидентифицируемых преступлениях, оказывали психологическое давление, Олега насильно раздели до гола, а в отношении Сергея семичасовое пребывание без движения можно расценивать как пытки, с учетом его степени инвалидности. Обо всех этих фактах и Сергей, и Олег первоначально рассказали на своих страничках в Фейсбуке, а на следующий день дали ряд интервью независимым СМИ. Однако дать все запланированные интервью они не смогли – с ними просто пропала связь. Информацию об их задержании мы смогли найти только через часов пять 3 февраля – все это время ни коллеги, ни родственники просто на просто не знали ни где они, ни что с ними. Ближе к вечеру оказалось, что находились они уже в Следственном Комитете».





«Получить хоть какую-то информацию о предъявленном им обвинении, их физическом состоянии крайне сложно»

По информации директорки Центра правовой трансформации (Lawtrend), и Сергею Дроздовскому и Олегу Граблевскому предъявлено обвинение по статьи 209 Уголовного кодекса “Мошенничество”. Олега уже третий месяц удерживают в СИЗО №1 на Володарского, а Сергея – под домашним арестом без права коммуникации. Недавно стало известно, что такая мера пресечения продлена им еще на два месяца. Ольга отмечает, что узнать о ходе дела «Офиса» и состоянии правозащитников практически невозможно:





«Получить хоть какую-то информацию о предъявленном им обвинении, продлении меры пресечения, их физическом состоянии крайне сложно. В первую очередь в связи с тем, что их адвокаты находятся на подписке о неразглашении, к чему они относятся крайне серьезно. Хотя, конечно, нахождение адвокатов на такой подписке – это нарушение права на получение правовой помощи. Адвокаты всегда являлись, в том числе, источником информации о положении задержанного. Сейчас ни у родственников, ни у друзей, ни у коллег, в связи с этими подписками такого доступа к информации нет. В итоге невозможность сначала найти информацию, о том, где находятся где твои близкие, а затем невозможность получить информацию, в каком они состоянии, по какой статье задержаны – это большое психологическое давление на родственников, друзей».





«Несколько сотрудников ООН также были задержаны и допрошены»

Как отмечает Ольга Смолянко, представители белорусских организаций гражданского общества, международных правозащитных организацией и специальных процедур ООН связывают задержание сотрудников «Офиса» исключительно с их профессиональной деятельностью по защите прав человека, в частности оказанию безвозмездной правовой помощи людям с инвалидностью.





«Уникальность их ситуации состоит еще в том, что фактически они были задержаны за сотрудничество с ООН. Насколько нам известно, в рамках данного дела несколько сотрудников ООН также были задержаны и допрошены. Как написал на своей страничке в Фейсбуке Сергей Дроздовский, поводом для их преследования стало «по сути рекомендация нескольким пострадавшим с инвалидностью и без обратиться за помощью к адвокатам». При этом такая деятельность осуществлялась Офисом в рамках совместной инициативы с ООН в Беларуси по оказанию помощи людям с инвалидностью и другим уязвимым группам населения. Важно отметить, что ни Олег, ни Сергей никаких средств от ООН на адвокатские услуги не получали. Встает закономерный вопрос, откуда тогда тут мошенничество или присвоение денежных средств? Ответ на который, по моему, очевиден».





«Благодаря деятельности этой организации, Беларусь присоединилась к Конвенции по правам инвалидов». Чем занимался «Офис» до преследования?





"Офис по правам людей с инвалидностью" с 2010 года занимается системными изменениями ситуации в отношении людей с инвалидностью через мониторинги, просветительские и адвокационные кампании в Беларуси и на международном уровне. На базе организации действовала общественная приемная. Люди с инвалидностью, члены их семей, другие граждане, столкнувшиеся с вопросами инвалидности регулярно обращались в нее за правовыми консультациями. Как рассказывает директорка Центра правовой трансформации (Lawtrend), сейчас работа приемной фактически парализована и в стране очень остро ощущается нехватка такой правовой помощи.





«В центре деятельности «Офиса» находится человек с инвалидностью, но именно как человек, имеющий права человека, а не просто человек, нуждающийся в патронажной помощи, потребитель социальных услуг. За время своей деятельности «Офис» сделал очень много для изменения подхода к правам людей с инвалидностью в Беларуси. Благодаря деятельности этой организации, наша страна присоединилась к Конвенции по правам инвалидов. А руководитель этой организации Сергей Дроздовский не раз участвовал в обсуждении проектов нормативных актов, регулирующих вопросы положения людей с инвалидностью с государственными органами, депутатами, реализации государственных программ, затрагивающих интересы этой уязвимой группы».