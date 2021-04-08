В Беларуси запретили продавать популярный кофе в пакетиках













Опасными в Беларуси признаны два вида кофе Jacobs "три в одном" — классика и мягкий, а также три вида кофе "Жокей" "три в одном" — карамель, крепкий и мягкий.





Кроме сахара роль подсластителей в кофе выполняют цикламат натрия, ацесульфам калия и аспартам.





Их запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 10 августа. Продавцов, которые не уберут их с полок, могут серьезно наказать.



