Новогрудок





На реставрацию дворцово-паркового ансамбля в Жиличах Кировского района будет выделено, соответственно, по 3 млн 585,9 тысячи белорусских рублей из республиканского и местного бюджетов. На выполнение работ во дворце Пусловских в Коссово — по 2 млн 695 тысяч из обоих бюджетов, на реставрацию костела Божьего Тела в Несвиже — по 900 тысяч рублей, на реставрационные работы в Спасо-Преображенской церкви в Полоцке — по 615 тысяч, на реконструкцию и консервацию Новогрудского замка — по 600 тысяч, на восстановление дворца Сапегов в Ружанах — по 450 тысяч белорусских рублей, та же сумма пойдет на работы в бывшем костеле и коллегиуме иезуитов в Юровичах Калинковичского района.





На работы в Старом замке в Гродно будет выделено 3 млн рублей из республиканского и 2,5 млн из местного бюджета.





На работы в Кревском замке за счет средств Министерства культуры предполагается выделить 426 тысяч, а на реставрацию настенной живописи в Спасо-Преображенской церкви в Полоцке — 138 тысяч.





На реконструкцию Национального художественного музея будет потрачено 3 млн 402,3 тысячи белорусских рублей.







