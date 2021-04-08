Плата за выезд. Зачем власти ввели сбор за пересечение границы

Новый сбор начнут взимать с 1 мая 2021 года, а плательщиками станут все водители, пересекающие границу Беларуси на автомобиле через пункты пропуска в Гродненской области. Каждый выезд за рубеж будет стоить одну базовую величину, что составляет 29 белорусских рублей (примерно 9 евро в пересчете), пишет Немецкая волна





Деньги пойдут на борьбу с COVID-19?

Вводить такой сбор местным властям в Беларуси, областным советам депутатов, позволяет обновленный Налоговый кодекс, который вступил в силу с 1 января 2021 года. При этом сумма самого сбора не должна превышать три базовые величины - 87 белорусских рублей (около 28 евро). Платить придется при выезде из Беларуси в страны ЕС и в Украину: на Россию такой вид налога не распространяется.





От уплаты сбора освобождаются несколько категорий лиц, среди них - участники и инвалиды войны, инвалиды I и II группы, ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Кроме того, не будут платить сбор выезжающие на похороны членов семьи и близких родственников, а также следующие на лечение в санаторно-курортные учреждения. Все они должны иметь при себе подтверждающие документы.





Официально декларируется, что собранные средства пойдут "на предупреждение и борьбу с коронавирусной инфекцией". Именно так обосновали решение о введении местного сбора в Гродненском облсовете депутатов. Он будет взиматься до 1 января 2023 года. Как с иронией замечают местные жители, теперь точно известно, когда в Беларуси справятся с коронавирусом.





В Бресте решили подождать

В еще одном регионе на западе Беларуси - в Брестской области - местный сбор при выезде за границу пока не вводили. Как сообщил председатель облсовета депутатов Юрий Наркевич, "этот вопрос пока изучается, и в ближайшее время принимать решение не планируем".





Брестские чиновники не скрывают, что хотели бы сначала оценить, насколько эффективным окажется введенный в Гродненской области сбор. Он касается водителей транспортных средств, максимальный вес которых не превышает 5 тонн. Фактически под эту норму подпадают все легковые автомобили. Стоит также сказать, что Брестская область граничит не только с одной из стран Евросоюза (Польшей), но и с Украиной.





Украинское направление особенно востребовано в летний сезон, до пандемии отдых на море в Украине считался для белорусов бюджетным и не требовал наличия шенгенских виз. Однако из-за эпидемиологической ситуации вряд ли стоит рассчитывать, что в 2021 году, как и год назад, граждане Беларуси массово отправятся на украинские курорты на собственных автомобилях.





Обращение к депутатам с призывом не вводить сбор

Тем временем активисты брестской общественной организации "За свой город" решили собрать подписи местных жителей под обращением к депутатам, чтобы те не вводили сбор при пересечении границы на автомобиле.





В обращении говорится, что на протяжении своей тысячелетней истории нынешняя территория Брестской области входила в состав Киевской Руси, Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи, в которых отсутствовали границы с соседними регионами современных Польши и Украины.





По мнению авторов инициативы, установление дополнительного сбора будет препятствовать культурному и экономическому развитию брестского региона, а также ограничивать жителей области в реализации конституционного права - свободно покидать страну.





Как указала руководитель аналитического центра организации "За свой город" Анна Канюс, "Налоговый кодекс предоставляет депутатам облсовета право вводить местный сбор за пересечение границы, но не обязывает их это делать". По словам активистки, под обращением собрано более 3 тысяч подписей, и есть надежда, что депутаты учтут интересы граждан и общественное мнение жителей региона.





Когда граница все равно закрыта

Пока же ситуация на границе Беларуси свидетельствует о том, что особого пополнения казны за счет нового сбора ожидать не приходится. С 21 декабря 2020 года действует решение белорусского правительства, согласно которому для граждан страны фактически введен запрет на выезд через наземные пункты пропуска на границе со странами ЕС и Украиной.





Официальной причиной таких мер также названа борьбы с распространением коронавируса.





Таким образом, сейчас покинуть Беларусь не воздушным путем могут только некоторые категории ее граждан. Например, это можно тем, у кого есть вид на жительство в другом государстве, кто учится или работает за границей, а также выезжает в командировку, на лечение или на похороны близкого родственника. Все эти основания нужно подтверждать документально.





Введение указанных ограничений на выезд заметно сократило число международных автобусных рейсов с автовокзалов Бреста и Гродно в направлении Польши, Литвы и Украины, а железнодорожное сообщение с этим странами было приостановлено еще в марте 2020 года - в первую волну COVID-19.





При этом постановление правительства Беларуси носит бессрочный характер, о сроках его действия не знают ни в пограничном ведомстве, ни в транспортных организациях. Хотя логично было бы предположить, что инициатива местных властей по введению сбора за пересечение границы способна дать эффект только в случае снятия всех ограничений на поездки белорусов за рубеж.